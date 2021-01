Un piccolo dolce goloso non può di certo far male a nessuno, per questo oggi prepareremo gli inaspettati e irresistibili muffin con pochissimi ingredienti. Non dobbiamo però aspettarci i classici muffin, perché questi saranno a base di nutella e soprattutto di pasta sfoglia. È proprio questo ingrediente a renderli così rende unici e amati da tutti, grandi e piccini. Ma non perdiamo altro tempo e mettiamoci subito all’opera, in pochissimo tempo potremo gustare i nostri muffin.

Ingredienti

Per preparare questi golosi muffin alla nutella abbiamo bisogno di:

2 confezioni di pasta sfoglia, meglio se rettangolari; 200g di nutella; 120g di granella di nocciole; tuorli d’uovo q.b.; latte q.b..

Preparazione

Prepariamo gli inaspettati e irresistibili muffin con pochissimi ingredienti. Per iniziare srotoliamo e allarghiamo bene una delle due confezioni di pasta sfoglia. Ora spalmiamo la nutella su tutta la sua superficie. Per rendere più semplice questa operazione possiamo prima mettere il barattolo della nutella a bagnomaria in modo da farla diventare più liquida. Terminiamo distribuendo 100g di granella di nocciole in modo uniforme sopra la nutella. Ora apriamo anche l’altro foglio di pasta sfoglia e adagiamolo sul primo, facendo corrispondere bene i lati tra loro e schiacciandoli. Ora con un coltello tagliamo delle strisce uguali di circa 1cm, facendo in modo che il lato corto della sfoglia diventi quello lungo delle strisce. Prendiamo singolarmente ogni striscia dalle sue due estremità e attorcigliamola su se stessa. Infine riponiamo tutte le strisce attorcigliate dentro a uno stampino da muffin imburrato o dentro a un pirottino di carta. Per inserirli in modo corretto dentro la forma cerchiamo di creare una spirale con la striscia, nascondendo l’estremità superiore nello spazio centrale che si è formato. Prima di infornare i muffin creiamo un composto con latte e tuorli d’uovo e ricopriamo la superficie superiore dei nostri dolcetti. Infine distribuiamo anche i restanti 20g di granella di nocciole. Ora infiliamo in forno ventilato a circa 180 °C e lasciamo cuocere per 15 minuti.

Questi deliziosi e sorprendenti muffin alla nutella saranno assolutamente stupefacenti se serviti ancora caldi. Concediamoci questa piccola coccola culinaria e godiamoci il suo irresistibile sapore.