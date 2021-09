In un Mondo iperconnesso ci sono alcune azioni che sono entrate prepotentemente nella quotidianità cambiando irrimediabilmente la nostra esistenza.

Dall’avvento di SMS e messaggistica istantanea ci si trova quotidianamente in balia del proprio smartphone.

In molti casi i messaggi, infatti, sono riusciti addirittura a sostituire le classiche chiamate sia sul lavoro che nella vita privata.

Ed è un dato certo che l’avvento dei Social Network e della messaggistica abbiano facilitato moltissimo la comunicazione tra le persone.

Tuttavia è bene ricordare che non tutte le questioni della vita possono essere affrontate tramite brevi messaggi.

Spesso, infatti, sarebbe preferibile una chiamata o, meglio, un incontro vis à vis. Infatti, tra i gesti maleducati che si compiono quotidianamente senza accorgersene possiamo anche annoverare l’utilizzo di WhatsApp per affrontare questioni delicate.

Sembra incredibile ma sono questi i 4 comportamenti sbagliati ma frequenti quando si usa WhatsApp

Lamentele e litigi

Un primo argomento da non trattare assolutamente via messaggio riguarda le lamentale. Quando ci si lamenta per qualcosa molto fa anche il modo di esprimere la propria insoddisfazione.

Facendolo via messaggio, invece, l’interlocutore poterebbe non capire quanto una cosa è importante per noi. Il rischio è quello di vedere catalogata la propria lamentela come un qualcosa di futile.

Per quanto riguarda i litigi vale lo stesso discorso. Spesso capita di avere delle incomprensioni con amici o persone care ma anche qui sarà importante cercare di chiarire a voce.

Vanno assolutamente evitate le litigate via WhatsApp, note vocali o messaggi di testo.

Messaggi di scuse

Al discorso delle litigate si ricollega direttamente quello delle scuse. Quando ci si scusa è importante valutare gestualità, atteggiamento complessivo e tono della voce. Per le scuse è sempre preferibile un incontro faccia a faccia tra i litiganti.

Scoop

Anche in presenza di cosiddette notizie bomba sarebbe preferibile incontrarsi di persona. Sia quando si tratta di notizie positive che di notizie negative.

Si tratta di una questione di spontaneità che verrebbe meno in caso di messaggi scritti.

Segreti

Infine si tratterà dei segreti che non bisognerebbe mai rivelare via messaggio.

Il rischio è quello di rivelare questi segreti alla persona sbagliata. Ovviamente, questo potrebbe accadere anche con una chiamata o una chiacchierata a voce.

Tuttavia, come affermavano i latini, “verba volant, scripta manent” che, rimaneggiato in termini moderni potrebbe trasformarsi in “verba volant, screenshot manent”.

Per questo meglio rivelare i segreti solamente a voce. Ecco perché sembra incredibile ma sono questi i 4 comportamenti sbagliati ma frequenti quando si usa WhatsApp.