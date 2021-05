La bella stagione è l’occasione perfetta per sfoggiare gli abiti e gli accessori più belli. Il protagonista indiscusso è l’occhiale da sole, che protegge dai fastidiosi raggi solari e incornicia il viso rendendolo molto più grazioso. La Redazione intende spiegare che passare queste soluzioni comuni sulle lenti degli occhiali da sole ha un effetto incredibile che tutti dovrebbero conoscere. Si tratta di rimedi facilmente reperibili e perfetti per avere occhiali sempre come nuovi.

Come rimuovere i graffi dalle lenti

Utilizzare costantemente le lenti da sole può provocare su di esse fastidiosi graffi e microlesioni veramente spiacevoli. Questi non solo imbruttiscono gli occhiali, ma intralciano pure la vista. Sostituire le lenti è sempre la migliore scelta ed è meno costoso rispetto all’acquisto di una nuova montatura. Ma esistono dei rimedi economici con i quali far fronte anche solo temporaneamente a questo problema? Passare queste soluzioni comuni sulle lenti degli occhiali da sole ha un effetto incredibile che tutti dovrebbero conoscere.

Usare il dentifricio per eliminare i graffi

La prima soluzione è presente in tutte le case ed è il dentifricio. Bisogna però aver cura di sceglierne uno non troppo abrasivo. In commercio esistono molti dentifrici neutri che non sono aromatizzati e non presentano al loro interno polveri abrasive.

Questi sono i migliori per tentare di eliminare i graffi dalle lenti degli occhiali da sole. Basterà prelevare un po’ di dentifricio e distribuirlo delicatamente sulle macchie con l’aiuto di un batuffolo di cotone. Poi risciacquare il tutto con acqua fredda.

Come farlo con acqua e bicarbonato

È possibile ottenere lo stesso effetto anche utilizzando acqua e bicarbonato di sodio. Sciogliere bene in due parti d’acqua una parte di bicarbonato e applicare il tutto come prima descritto per il dentifricio.

Utilizzare il lucido per auto

Un altro valido rimedio è anche il lucido per auto. Basterà applicarlo sulle lenti e poi rimuovere il tutto con un panno asciutto e morbido.

Come impiegare la cera per mobili

Anche la cera comunemente usata per lucidare e trattare i mobili è un altrettanto valido rimedio. Basterà applicarla sempre con un batuffolo di cotone e rimuoverla una volta coperti i graffi.

