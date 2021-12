Per molti di noi è difficile distaccarsi dal ricordo di un autore o di un’autrice che abbiamo particolarmente amato. Grazie al suo genio creativo, infatti, abbiamo trascorso tante ore di serenità. Abbiamo allenato la fantasia ed usato i nostri sentimenti e la nostra sensibilità. Eppure, alcuni grandi si sono dilettati in tanti ambiti diversi riuscendo a mantenere sempre degli standard qualitativi molto elevati.

Così crea sempre un grande interesse quando un nuovo progetto letterario prende forma da una mente come quella di J.K.Rowling. Il titolo della nuova fatica è molto allegro: “Il maialino di Natale”. È edito da Salani. Ed il risultato, secondo le recensioni, sarebbe di altissima qualità. Non solo Harry Potter, perché J.K Rowling ha sfornato una storia di Natale coccolosa e moderna che potrebbe diventare un classico.

Un nuovo racconto di Natale

La Feltrinelli lo ha definito come un nuovo classico del periodo natalizio. La storia ideata da J.K.Rowling sarebbe dunque una lettura perfetta per fan, per i più piccoli, ma anche per quelle persone ben più mature che cercano una storia che faccia sperare e riflettere. Infatti riuscirebbe a parlare di temi universali quali il senso di abbandono ed il coraggio, così come la bontà e l’audacia. Ma vediamo di cosa tratta la storia e perché potrebbe rappresentare una idea regalo apprezzata.

“Il Maialino di Natale” parla di un bambino, Jack, che perde il proprio maialino di pezza. Questi non è solamente un giocattolo, ma un amico e una presenza felice e costante. In una vigilia di Natale il maialino, chiamato Lino, si perde. Così il nuovo sostituto (che è il Maialino di Natale del titolo) aiuta Jack a cercare Lino nella Terra dei Perduti, dove si aggira un mostro terribile che divora ogni cosa. La storia è una ricerca della felicità e dei ricordi lieti. Cioè di quelle cose di cui tutti potremmo avere sempre bisogno. Diventa così la metafora della ricerca della speranza nella nostra vita. Ad accompagnare Jack nel viaggio ci saranno creature volanti, una bussola ed un portapranzo.

Quella del Maialino di Natale non è la prima opera successiva alla saga di Harry Potter. Già nel 2012 J.K.Rowling aveva scritto ed editato “Il seggio vacante”, destinato ad un pubblico adulto. Sempre nello stesso anno, l’autrice aveva scelto lo pseudonimo maschile di Robert Galbraith per editare un giallo che vedeva come protagonista un investigatore chiamato Cormoran Strike e che sarebbe proseguito per gli anni successivi.

Ma questo libro rappresenta la prima storia natalizia della celebre scrittrice. La critica sembra aver apprezzato lo sforzo letterario. Questo è stato completato dalle illustrazioni del libro, realizzate da Jim Field. Questi è un celebre illustratore e regista di film d’animazione. Per quanti fossero alla ricerca di regali semplici per buongustai, ecco una splendida idea, da realizzare possibilmente evitando la fila in maniera semplicissima.