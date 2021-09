Non solo abiti spettacolari ed ultime tendenze in tema di abbigliamento. L’arrivo dell’autunno e la presentazione delle ultime novità delle case di moda hanno puntato i riflettori anche sui capelli.

Le nuance, i tagli e le acconciature proposte in passerella hanno mostrato i nuovi dettami del mondo del fashion. Ed ecco che tra i tagli estremi del hair cut extra corto e il “preppy style”, ovvero un caschetto medio corto, movimentato da onde spettinate, anche le amanti della chioma lunga possono sfoggiare acconciature da urlo.

Come sapranno i nostri Lettori più affezionati, la rubrica di “Moda e Beauty” propone quotidianamente soluzioni facili, pratiche e veloci per essere sempre impeccabili in poco tempo.

Per quanto riguarda i capelli, ad esempio, sono tantissimi i trucchetti e i consigli utili e “rubati” agli esperti per migliorare l’aspetto della nostra chioma.

A tal proposito, ecco anche un’arma di bellezza da copiare per chi si tinge i capelli e i trucchi velocissimi e pratici per nascondere la ricrescita e i capelli bianchi poco prima di uscire.

Quando si parla di capelli, non si può non parlare di acconciatura e di piega. Dunque, scopriamo insieme quale acconciatura tornerà di moda nei prossimi mesi.

Quest’acconciatura tornata di moda per l’autunno-inverno 2021 e 2022 sta già facendo impazzire tutti

Saranno le trecce a tenerci compagnia durante la stagione più fredda. Dopo il grande successo nelle calde giornate d’estate di qualche anno fa, ecco tornare nuovamente, belle e raggianti come non mai, le trecce. Piccole, grandi, morbide o strettissime, le trecce stanno già spopolando tra le giovanissime. Talmente gettonate da sembrare quasi accessori indispensabili.

Tra le varianti più estrose troviamo la treccia pettinata in avanti. Una vera particolarità che sta riscuotendo molto successo, soprattutto sui social.

Per un look più casual e sbarazzino, meglio scegliere le classiche trecce gemelle e la riga centrale. Un grande classico che ricorda una giovanissima Britney Spears nel videoclip di “Baby one more time”.

Per un effetto più elegante e bon ton, si può optare per la treccia singola con coda bassa e l’aggiunta di un foulard tra i capelli.

Due treccine sottili per incorniciare il volto sono tra le più amate dalle nuove generazioni. Molti, però, non sanno che questa moda si era già fatta avanti negli anni ’90 suscitando un gran successo tra i giovani di allora.

Infine, per quest’autunno-inverno ecco farsi largo anche le maxi trecce laterali decorate da fermagli e accessori per arricchire l’acconciatura in un lampo. Dunque, ecco svelato il perché quest’acconciatura tornata di moda per l’autunno-inverno 2021 e 2022 sta già facendo impazzire tutti.