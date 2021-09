Ieri Piazza Affari ha avuto un modesto rimbalzo dopo la seduta in calo di venerdì. Un rimbalzo timido in relazione alla performance della Borse asiatiche, in particolare di quella cinese e giapponese, che hanno strappato al rialzo. Nonostante il modesto rimbalzo, sul listino italiano non sono mancati notevoli rialzi di alcune azioni.

A Piazza Affari il settore del lusso scalpita e un titolo scalda la Borsa, infatti ieri molte azioni di questo comparto sono salite. Alcune di queste hanno avuto rialzi importanti. Le migliori prospettive di crescita dell’economia cinese favoriscono la ripresa di questi titoli. La Cina è un fondamentale mercato di sbocco dell’export delle aziende del lusso. Il rialzo delle Borse asiatiche, testimonia la ripresa economica in Oriente. L’andamento positivo dei mercati azionari del Sud Est asiatico ha una ricaduta positiva sui titoli italiani del lusso.

La Borsa giapponese guarda ai massimi storici

Ieri i mercati sono stati orfani di Wall Street, che nel pomeriggio non ha potuto trascinare al rialzo le Borse europee. Così i listini del Vecchio Continente hanno avuto come unico riferimento quelli asiatici che hanno chiuso prima che le Borse europee aprissero. L’indice giapponese Nikkei 225 ha terminato a 29.659 punti, sui livelli più alti da maggio e ad appena 1.000 punti dal massimo di febbraio. L’indice maggiore della Borsa di Tokio ha toccato il suo massimo assoluto a cavallo tra dicembre 1989 e gennaio 1990. Allora i prezzi sfiorarono la soglia dei 39.000 punti.

Se l’indice giapponese dista circa un 30% dal record assoluto, Piazza Affari deve salire di oltre il 90% per raggiungere il massimo storico. Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,7% a 26.263 punti. La settimana è iniziata bene e grazie all’aiuto di Wall Street potrebbe proseguire sul binario del rialzo. Un andamento positivo della Borsa americana può spingere il nostro listino. Più volte da queste colonne i Nostri Analisti hanno sostenuto che con Wall Street da record Piazza Affari può risalire e mettere il turbo. Quando il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) avrà la forza di salire sopra i 26.400 punti, potrà avvicinarsi al record annuale di 26.687 punti. Se invece i prezzi scenderanno sotto 25.900 punti, caleranno fino a 25.700 punti.

A Piazza Affari il settore del lusso scalpita e un titolo scalda la Borsa

Ieri Safilo è stata tra le migliori azioni del listino. L’azione ha chiuso a 1,73 euro in rialzo del 5,7%. Il balzo ha portato il titolo sui massimi da giugno. Se i prezzi supereranno 1,75 euro saliranno fino a 1,87 euro, massimo degli ultimi 3 anni. Se invece i prezzi scenderanno sotto 1,63 euro, caleranno fino in area 1,55 euro.

