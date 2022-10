Ottobre è iniziato e ormai l’estate è alle spalle di parecchio. Molti amano l’autunno e l’inverno, ma la bella stagione rimane ancora una delle preferite dai più. Per questo, quando terminano le ferie, tantissime persone cercano di portare con loro ancora un po’ di mare, un po’ di sole e di libertà. Il mare rappresenta per molti proprio questo: vacanze, ma anche gioia, feste, dolce far niente. Si può avere la sensazione di avere ancora un po’ di estate indossando dei capi e degli accessori particolari: questi gioielli luminosi sono l’ideale se si ha nostalgia del mare. Basta fare un giro anche in qualche negozietto di provincia per trovare degli splendidi bijoux fantastici per portare in città e in ufficio la magia delle vacanze. Un bel tuffo tra collane, bracciali e orecchini ispirati ai fondali. Ecco quali sono quelli più di tendenza, anche in autunno, con i giusti abbinamenti.

Questi gioielli luminosi sono l’ideale per portare ancora un po’ di mare addosso

Per le collane ci sono tre modelli molto eleganti e belli. Una total white, a doppio filo con conchiglie. Una più luminosa, in pietre bianche e charms colorati e dorati. Infine, una più vistosa a catena dorata, con pietre, conchiglie e stella marina. Tutti elementi smaltati per quel tocco di estro in più. Ecco invece una selezione di bracciali. Il primo modello è più elegante: in oro giallo con dettagli smaltati azzurri e pendenti marini. Per chi invece cerca qualcosa di più sottile, ci sono dei bellissimi braccialetti con conchiglie pendenti bianche e dorate. Infine, un classico: il bracciale a catena dorata con pendenti a tema marino, tra stelle, conchiglie e pietre dai colori del mare.

Come abbinarli: consigli per non sbagliare

Nella dotazione di gioielli a tema mare non possono mancare degli orecchini vivaci in oro, con pendente effetto corallo rosso. Sempre su questo genere ce ne sono alcuni in foggia di stella marina con pietre azzurre e perle. Infine, il cavalluccio marino è un simbolo acquatico immancabile. Dorati, con pietre azzurre che ravvivano i pendenti. L’abbinamento oro, perla e azzurro è un must per richiamare il mare. Si può variare anche sull’oro rosa con conchiglie e brillanti, o sull’argento con zirconi e inserti ramati in foggia di stelle marine. Infine, una scelta più raffinata, sempre in oro rosa, con motivi di conchiglie e stelle marine. Ciò assicurerà che si adattino correttamente e sembrino coesi quando indossati insieme.

