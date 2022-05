I gatti sono spesso considerati degli animali molto orgogliosi ed indipendenti, ben diversi dai cani. A volte vengono anche etichettati come antipatici ed altezzosi, anche se questi sono dei termini esagerati.

In effetti, i gatti sono davvero molto indipendenti e, se vogliamo un animale ubbidiente ed affettuoso, in genere è meglio se ci orientiamo verso un cane. Tuttavia, forse pochi sanno che ci sono dei simpatici gatti che sono anche molto ubbidienti, quasi come se fossero anch’essi dei cani.

Oggi ne conosceremo qualcuno che consigliamo a tutti coloro che non vogliono il classico gatto un po’ distaccato, ma un amichevole compagno di vita a quattro zampe. Questi gatti sono simpatici ed amichevoli e la loro lealtà è davvero sorprendente.

L’ubbidienza di questi felini ci sorprenderà

Quando scegliamo un gatto, non fermiamoci solo a questioni estetiche come la sua dimensione, ma cerchiamo anche di scegliere sulla base del suo carattere. Se, come detto, ne vogliamo uno ubbidiente, possiamo optare per l’Australian Mist, una razza appunto australiana e che è sempre di buon umore.

Di taglia media, l’Australian Mist è molto affettuoso ed ama passare tanto tempo con la famiglia e farsi coccolare spesso. È molto gentile ed ubbidiente e cercherà continuamente le nostre attenzioni. Tutto il contrario dello stereotipo del gatto antipatico.

Questi gatti sono simpatici ed amichevoli ma soprattutto sono fedeli come dei cani

Un’altra razza leale ed ubbidiente è l’American Shorthair, un gatto a pelo corto che va sempre d’accordo con tutti. È particolarmente adatto ai bambini oppure alle persone anziane, a cui darà un grande affetto e senza mai combinare guai o fare dispetti. Si tratta anche di un gatto agile ed intelligente, e tra l’altro è anche un buon cacciatore. Quindi, se dobbiamo tenere lontani i topi, sappiamo che gatto scegliere. Può darsi che ogni tanto ci porti in regalo un animaletto morto; se non vogliamo che lo faccia, basta che lo educhiamo a non portarceli e lui ubbidirà.

Concludiamo con il Birmano, altro gatto fedelissimo ed amichevole. Si tratta di una delle razze più facili da gestire perché non combinano mai marachelle ed amano tanto il proprio padrone. Il Birmano ama così tanto stare con noi che ci seguirà per tutta la casa e non ci lascerà da soli per un singolo istante. È inoltre un gatto tranquillo, ma se vogliamo giocare con lui sarà contento di farlo. Insomma, un gatto che non solo non dà mai fastidio ed è sempre amichevole, ma è anche giocherellone.

Lettura consigliata

Tra i gatti più intelligenti in assoluto eccone uno di straordinaria bellezza e che ben si adatta alla famiglia