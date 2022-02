Nelle classifiche degli animali domestici più comuni nelle case degli italiani, i gatti non perdono il tradizionale secondo posto. Dati alla mano, i cani rimangono ancora sul gradino più alto del podio, ma i felini non mollano la medaglia d’argento. Anzi sono sempre di più le famiglie, soprattutto con bambini, che amano circondarsi della presenza di entrambe le specie. Sottolineando sempre l’importanza e il coraggio di adottare dei trovatelli, vedremo oggi una razza felina particolarmente apprezzata proprio dalle famiglie. Un gatto, che oltre a essere bellissimo, è famoso per la sua intelligenza.

Uno dei gatti più intelligenti che nasce come incrocio

Il Bengala, o “gatto leopardato”, nasce tecnicamente come un incrocio tra un micetto domestico è un gatto selvatico del Bengala. Originario, quindi dell’Oriente, zona di provenienza di molte altre razze feline. Gli esperti lo considerano uno dei più belli, uno dei più intelligenti, ma anche uno degli incroci meglio riusciti. Questo, perché, nonostante la fusione con un soggetto selvatico, il Bengala avrebbe ereditato doti caratteriali importanti come:

dolcezza;

affettuosità;

gentilezza;

tranquillità.

Senza però perdere la vivacità, la scaltrezza e la furbizia, tipiche di un’esemplare non addomesticato.

Tra i gatti più intelligenti in assoluto eccone uno di straordinaria bellezza e che ben si adatta alla famiglia

Il Bengala sta letteralmente conquistando le famiglie di mezzo Mondo. Oltre alla sua bellezza, del manto ma anche degli occhi, si sta ritagliando spazi importanti anche grazie suo carattere socievole. È considerato uno dei gatti maggiormente “loquaci”, perché ama parlare e interagire con la famiglia. Caratteristica, questa dovuta proprio alla sua intelligenza e a quella sua voglia di partecipare attivamente alla vita familiare. Tra i suoi pregi, anche quello di andare d’accordo con gli altri animali di casa, non essendo particolarmente geloso. Se lo introduciamo in casa alla presenza di bambini piccoli, ricordiamoci però sempre di porre dei limiti all’esuberanza dei figli. Anche se parliamo di un gatto mite e affettuoso, non è un peluche inanimato.

Bello e forte

Il Bengala maschio può arrivare a pesare anche 9/10 kg, trattandosi di una razza robusta e di buona salute. Possiede una muscolatura notevole, probabilmente ereditata dagli incroci vari. Non spaventiamoci se ama l’azione e il movimento e per questo, non sarebbe male creargli un’area giochi casalinga. Tra i gatti più intelligenti in assoluto il Bengala può arrivare a costare anche più di 2.000 euro.

Approfondimento

Oltre a essere bellissimo questo è il gatto considerato il più intelligente e con una caratteristica unica e speciale