È possibile capire il carattere del gatto dalla sua razza? I gatti sono animali molto particolari, affascinanti ed indefinibili. Si ritiene che si comportino in modo asociale, ma non è così. Come per gli umani, è importante ricordare che non esistono due gatti che possiedono lo stesso carattere. Inoltre, ogni razza è caratterizzata da peculiarità fisiche e comportamentali. Ci sono gatti a pelo lungo, medio e corto. Focalizziamoci su quest’ultima tipologia e cerchiamo di capire il carattere del gatto dalla sua razza.

Gatto certosino

È il gatto più affettuoso e mansueto, adatto da tenere in appartamento. Ha origini francesi ed ha un carattere piuttosto tranquillo e gentile. Quasi sempre va d’accordo con gli altri gatti e i bambini.

Bombay americano

Ha origini statunitensi ed è un gatto molto intelligente, socievole e docile. È un gatto che non ama essere lasciato solo e adora essere preso in braccio.

Munchkin

Gatto di provenienza statunitense, ama stare in famiglia e si adatta bene alla presenza di bambini. È un felino giocherellone e socievole ed è caratteristico per le sue zampe corte.

Il carattere del siamese

Il gatto siamese è di provenienza thailandese e la sua razza ha origini antichissime. È arrivato in Europa per la prima volta alla fine del XIX secolo. È un gatto che ama vivere in coppia e giocare per ore. Molto dinamico, è probabilmente il più vivace tra i gatti di razza.

Snowshoe

È probabilmente il gatto più particolare tra quelli descritti finora in quanto non ne esistono due esemplari identici tra loro per aspetto. Richiede molta attenzione da parte del padrone con il quale ama molto giocare.

Il gatto europeo

Anche detto “Celtico dal pelo corto”, è un gatto che origina dall’Egitto e che è arrivato fino a noi viaggiando con marinai e mercanti. È un ottimo predatore ed instaura con il suo padrone un rapporto stretto e unico. Vive bene in casa, ma è restio ad abbandonare completamente la sua libertà.

