Il giorno 8 ottobre non ha portato il segnale rialzista che poteva far ripartire i prezzi e rivederci compratori. Quali prospettive si aprono da ora in poi?

I grafici hanno generato un segnale di incertezza e quindi qualsiasi scenario è ancora aperto, sia rialzo che al ribasso.

La raccomandazione del nostro Ufficio Studi pertanto è la seguente: non è rialzo per i mercati azionari e pertanto la cautela non va abbandonata anche se proprio ieri abbiamo spiegato perchè il ribasso potrebbe essere già finito.

Il consiglio quindi, rimane di attendere sviluppi in attesa di prendere una posizione netta di trading in ottica multidays.

Alle ore 21:16 della giornata di contrattazione del giorno 8 ottobre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.190

Eurostoxx Future

4.058

Ftse Mib Future

25.755

S&P 500 Index

4.402,05.

La previsione annuale è entrata da diverse settimane in un range temporale dove proietta ribassi

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al giorno 8 ottobre.



Quale previsione fare per la prossima settimana?

Lo scenario è troppo incerto e per questo motivo non possiamo definire un percorso campione attendibile. Si procederà quindi day by day, anche se si ritiene che entro martedì lo scenario potrebbe chiarirsi e dare indicazioni precise per i prossimi giorni.

Non è rialzo per i mercati azionari e pertanto la cautela non va abbandonata

Dax Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 15.166. Rialzi duraturi solo con una chiusura del giorno 15 ottobre superiore a 15.253.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.051. Rialzi duraturi solo con una chiusura del giorno 15 ottobre superiore a 4.089.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 25.460. Rialzi duraturi solo con una chiusura del giorno 15 ottobre superiore a 25.930.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.383. Rialzi duraturi solo con una chiusura del giorno 15 ottobre superiore a 4.430.

Quale operatività di trading multdays mantenere per lunedì?

Rimanere Flat in attesa di sviluppi.