Molti di noi hanno ancora delle videocassette in casa. Prima dello sviluppo della tecnologia, infatti, questo oggetto era sfruttato al massimo dalla maggior parte di noi. E che fosse per ascoltare musica o per guardare video, molti di noi ne avevano tantissime. Ma oggi, con gli smartphone e la musica online, l’utilizzo di questo oggetto è davvero limitato. E se pensavamo di disfarcene, fermiamoci un attimo. Infatti, questa idea di riciclo potrebbe davvero interessarci.

Mai gettare le vecchie videocassette perché possono tornarci utilissime in questo modo

Molti di noi sanno già quanto il riciclo sia importante. Non buttare via gli oggetti ma crearne di nuovi, aiuta sia il nostro portafogli che il nostro pianeta. E dunque, non dovremmo mai gettare le vecchie videocassette perché possono tornarci utilissime in questo modo. Infatti, la loro custodia può diventare un comodissimo porta cellulare. Utilizzandola in questo senso, potremo guardare film e serie tv sul comodino o sul tavolo di casa nostra direttamente dallo smartphone. Vediamo cosa dobbiamo fare.

Ecco come realizzare il nostro originale portacellulare in poche e semplici mosse

Per prima cosa, prendiamo la custodia trasparente della nostra cassetta. L’unica cosa di cui ci dovremo preoccupare sarà l’anta che si apre e si chiude. Infatti, sarà necessario smontarla e montarla nuovamente. Ma questa volta al contrario. In questo modo, otterremo l’appoggio necessario per mettere il cellulare in posizione orizzontale e guardare tutti i film che più ci appassionano. Se poi vogliamo rendere il nostro nuovo portacellulare ancora più originale, potremo attaccare una foto o qualche sticker sulla custodia della vecchia cassetta! Insomma, si tratta davvero di un gioco da ragazzi. Qualche minuto e avremo un utile appoggio per lo smartphone. E non saremo più costretti a tenerlo in mano in posizioni scomode se vogliamo guardare un video più lungo del solito!

