Non è insolito dormire di meno e peggio in estate. Capita a molti e le cause sono molteplici. Fra queste i cambiamenti dello stile di vita e climatici che alterano l’equilibrio fisiologico del nostro corpo. Lo sconvolgimento si ripercuote sulla qualità del sonno.

Le principali cause del cattivo sonno

L’esposizione maggiore alla luce. La luce regola i ritmi circadiani di veglia del nostro corpo. La maggiore esposizione ad essa, altera questa ciclicità;

strettamente correlata a questa causa è la minore produzione di melatonina: l’ormone del sonno. Grazie al fatto che diminuiscono le ore notturne, è minore anche la sua produzione;

spesso in vacanza siamo portati a condurre uno stile di vita diverso dal solito. Gli orari dei pasti sono ritardati e le frequenti cene con gli amici in cui è più facile bere alcool non aiutano. L’alcool è nemico giurato del buon sonno;

il caldo rende difficile addormentarsi. Si tratta di un riflesso naturale del nostro corpo. Il quale avverte il caldo assimilandolo a una realtà di pericolo, pertanto il sonno sarà minore e più leggero. Avviene il contrario con il fresco.

Le sane abitudini per dormire meglio e più a lungo e non soffrire d’insonnia in estate

Nonostante le difficoltà sopra menzionate, è possibile adottare alcuni accorgimenti che ci permetteranno di dormire bene e più a lungo anche d’estate. Vediamoli:

mantenere il più possibile una routine quotidiana. A parte qualche naturale eccezione, sarebbe indicato andare a letto e alzarsi sempre agli stessi orari;

ristabilire un giusto equilibrio fra luce e buio. Pertanto nelle ore serali creare ombra e poi buio nelle stanze in cui soggiorniamo. In questo modo favoriremo il rilascio corretto di melatonina;

ridurre lo stress adottando delle abitudini serali rilassanti. Leggere un buon libro, fare un bagno rilassante, dedicarsi a qualsiasi attività che il cervello percepisca come piacevole e che associ al sonno;

dormire con indumenti leggeri e traspiranti. Essere vestiti il più leggeri possibile per soffrire meno il caldo e aiutare il corpo a rilassarsi.

Queste sono le soluzioni più corrette per assicurarsi un buon sonno. Abbiamo visto le sane abitudini per dormire meglio e più a lungo e non soffrire d’insonnia in estate nonostante il caldo intenso.