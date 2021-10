Inutile negare quanto le donne siano spesso impegnate a cercare outfit particolari e sempre ben riusciti. Sentirsi al top, infatti, può influire positivamente sulla personalità e trasmettere fiducia e sicurezza.

Per riuscire nell’intento di creare un outfit perfetto, ovviamente, è fondamentale non sbagliare nel make-up. Non c’è, infatti, niente di meglio che un trucco che esalti il colore dei nostri occhi e dia luminosità al viso.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ma, in tutto ciò, non possiamo certo trascurare le mani.

Sempre in primo piano

Le mani sono una delle parti del corpo che maggiormente attira l’attenzione altrui. Motivo per cui non possiamo certo essere superficiali nella scelta del colore di smalto da applicare sulle nostre unghie. Così da dare un tocco finale al nostro look e comunicare con un semplice gesto la nostra personalità.

Lo smalto è infatti espressione di sé, proprio come un qualsiasi altro accessorio o il tipo di abbigliamento che scegliamo. Questi due colori di smalto ci renderanno perfette in ogni occasione in questa stagione invernale.

C’è un colore, molto sobrio, che è tornato di moda negli ultimi tempi. Stiamo parlando della tonalità nude, delicata e sofisticata al tempo stesso. Questo colore renderà la nostra manicure adatta ad ogni occasione e ad ogni vestiario. Ovviamente, anche questa tonalità ha diverse sfumature, tutte eleganti oltre che ideali per un look bon ton, sicuramente non banale.

L’unico accorgimento da adottare è tener conto del fatto che gli smalti nude stanno bene sulle unghie medie o lunghe, poiché tendono ad accorciarle.

Quindi sono consigliabili da usare su chi ha un minimo di lunghezza. C’è poi chi proprio non riesce a rinunciare alle unghie corte. Ebbene, anche in questo caso, la soluzione c’è.

Questi due colori di smalto ci renderanno perfette in ogni occasione in questa stagione invernale

Oltre alle tonalità nude, vi è un colore che sta bene a tutte, e che ci permetterà di non essere mai fuori luogo.

Stiamo parlando del rosso burgundy.

Questa tonalità, da molti conosciuta anche come bordeaux, è stata anche ribattezzata da alcuni come “sangue di bue”.

In realtà si tratta davvero di un rosso sangue molto scuro. Ma comunque lo si voglia chiamare, è una tonalità estremamente versatile. Può tranquillamente essere abbinato ad abiti casual, eleganti o sportivi.

Inoltre, le unghie di questo colore stanno bene alle donne di qualsiasi età e si sposano bene con qualsiasi tipo di incarnato.

Approfondimento

Questo fantastico giubbino torna di moda e sarà un bellissimo tuffo nel passato