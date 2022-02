More o bionde, giovani o più adulte, le donne impazziranno per queste novità di stagione.

Per accogliere la primavera, i capelli si tingono di luce, di tonalità calde e setose. Giochi di sfumature belle e naturali che non possiamo farci scappare. assolutamente!

Il 2022, definito da molti l’anno della rinascita, parte con la voglia di spensieratezza. Un desiderio che si esprime anche della moda e nel settore dedicato ai capelli.

Le nuove tendenze regalano subito un tocco di vivacità. Quel tocco brioso che manca da troppi mesi nella nostra vita.

L’abbigliamento si fa più comodo e rilassato. Basta solamente saper combinare bene i capi. Ecco, ad esempio, 3 abbinamenti pratici da tutti i giorni che valorizzano ogni donna, anche dopo i famosi “anta”.

A vincere anche calzature pratiche, adatte a chi ha voglia di muoversi. Ecco, ad esempio, le scarpe dal tacco comodissimo, tornate prepotentemente di moda quest’anno.

Per sfoggiare un look decisamente cool e di classe, dunque, non serve necessariamente avere 20 anni. D’altronde, non a caso si dice che i 50 sono i nuovi 40 anni. Una grande verità che emerge anche dalle proposte delle passerelle.

Giochi di sfumature

Outfit e capelli viaggiano sulla stessa lunghezza d’onda. Mamme e figlie possono tranquillamente indossare gli stessi capi e scegliere la stessa tinta di capelli.

Ed è proprio per questo motivo che questi colori di capelli saranno i più amati nella prossima stagione. Stanno bene a tutte e valorizzano ogni viso.

In che modo? Ciocche luminose che rispettano l’incarnato e che, allo stesso tempo, valorizzano i lineamenti in maniera sempre naturale. Mai artefatta.

La verità è che di sfumature se ne sente parlare ormai da decenni. Con il passare degli anni, però, le texture e le tecniche si sono affinate, creando delle vere opere d’arte.

Vediamo, dunque, perché questi colori di capelli saranno i più amati della primavera 2022 perché illuminano e ringiovaniscono il viso di ogni donna

Cominciamo dal “golden caramel”. Un color caramello che sta bene alle bionde, ma anche alle castane. Una nuance calda e avvolgente che crea un degradè molto chic.

Altro color trend dedicato ai capelli sono le meches. Attenzione, però, perché non sono i classici colpi di sole, ma si presentano come delle fasce di colore a contrasto con la nuance dei capelli naturali. Principalmente, queste meches s’intensificano soprattutto sulla zona frontale, incorniciando il viso. Dall’effetto “wow” questa tecnica risulta all’occhio meno naturale rispetto alle altre, ma regala al volto una luce raggiante e molto cool.

Infine, per le più scure arriva il “chocolate cherry”. Un mix goloso tra cioccolato e ciliegie. Un colore che sprigiona una lucentezza davvero affascinante. Ideale per tutti i tipi di chiome che spaziano sul castano. Perfetto per tutte le donne che amano farsi riscaldare dalle tonalità accoglienti del rosso e le sue innumerevoli sfumature.

