Misurare la febbre con il termometro è un’azione che compiamo tutti quando non stiamo bene, o perché influenzati e raffreddati soprattutto nei cambi di stagione.

Poiché in questo periodo di pandemia il suo utilizzo è diventato quasi indispensabile sia in casa che al lavoro, la tecnologia ci è venuta incontro facilitandoci questo compito. Infatti, può capitare a tutti di ritrovarsi senza il termometro perché rotto o per altri motivi, e di non poter uscire di casa per andare a comprarne un altro. Pochi sanno che è possibile misurare la febbre in modo semplice e veloce con il nostro cellulare. Cosa significa?

In pratica, esistono da qualche tempo delle apptermometro che possiamo scaricare sul nostro cellulare. Queste applicazioni si scaricano facilmente, e ci permettono di misurare la temperatura corporea attraverso alcune funzioni.

Questa nuova tecnologia permette ai genitori di misurare facilmente la temperatura corporea ai propri bambini, visto che spesso diventa un’impresa quasi impossibile.

In questo articolo proponiamo le migliori app da scaricare per tenere sempre sotto controllo la temperatura, ovunque siamo ed in poco tempo.

Secondi alcuni queste applicazioni non sarebbero totalmente attendibili come i tradizionali metodi per misurare la febbre, pertanto si consiglierebbe il loro utilizzo solo quando non se ne potrebbe farne a meno.

My Temp

Questa applicazione è gratuita e si può scaricare sui dispositivi Android.

È pratica, comoda, rapida e si avvale di una tecnologia all’avanguardia che permette la misurazione della temperatura senza un contatto diretto. Possiamo usufruirne in qualsiasi luogo grazie ad un termometro digitale.

Questa app può anche misurare la temperatura di un qualsiasi oggetto, cibo o liquido.

Questa app è disponibile sui dispositivi Android. Rileva la temperatura velocemente e ci permette di utilizzare un diario giornaliero con tabelle e grafici, dove poter riportare e tracciare la temperatura corporea.

Temp sitter

Questa app è disponibile solo per i dispositivi iOS ed è molto valida per misurare la febbre ai bambini.

Come ben sappiamo, i bambini fanno i capricci per misurare la febbre, ma con questo sistema non patiremo più!

Basta poggiare il dito del bambino sulla fotocamera posteriore del cellulare, e aspettare qualche secondo l’esito.

In questo frangente, l’app intratterrà il bambino con un’animazione molto simpatica.

Vicks SmartTemp

Anche questa è un app facile e veloce da utilizzare ovunque, in ufficio a casa o al parco. Se non stiamo bene, bastano pochi secondi per sapere se abbiamo la febbre.