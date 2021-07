Andare a visitare un piccolo borgo montano è sempre una piccola scommessa. A meno che non ci si informi prima è possibile trovare dei bellissimi posti che ricorderemo per tutta la vita oppure dei piccoli paesi dimenticati da Dio.

Per questo motivo oggi andremo alla scoperta di alcuni bellissimi piccoli paesi in cui passare delle giornate all’insegna del relax e della tranquillità. Infatti, questi borghi premiati sono perfetti per passare un fine settimana sereno e diverso dal solito. Scopriamo assieme di quali borghi si tratta.

Le nuove bandiere arancioni da visitare assolutamente

Il prestigioso premio “bandiera arancione” viene rilasciato annualmente dal Touring club italiano a quei borghi che si distinguono per la qualità della loro accoglienza.

Tra le new entry del 2021 sono sicuramente da segnalare i borghi del Piemonte, Regione che vanta un altissimo numero di bandiere arancioni.

Impossibile non citare Susa, piccolo paesino che sorge a poca distanza da Torino e che gode di una bellissima vista sulle Alpi. Qui ci si potrà perdere tra antichi siti romani e strutture medievali, senza dimenticarsi di assaggiare la cucina tradizionale locale.

Altra località tutta piemontese da visitare è sicuramente quella di Revello, dove merita una visita l’abbazia di Santa Maria di Staffarda.

Passiamo ora alla Liguria e andiamo alla scoperta del piccolo paesino di Badalucco. Qui ci si potrà perdere tra antichi e stretti carruggi, finendo per attraversare uno dei due ponti che collegano la città sopra il placido scorrere del corso d’acqua Argentina.

Infine, merita una menzione il borgo di Subiaco, cittadina che si erge non lontano da Roma. Qui sarà possibile visitare il particolare Monastero di San Benedetto e la rocca abbaziale della città.

