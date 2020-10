Se hai poco tempo per preparare una buona pasta e sei un amante dello zafferano questo piatto fa per te. Questa pasta ti porterà In tavola i sapori dell’autunno e sarà pronta in dieci minuti.

Inoltre lo zafferano è un ingrediente estremamente buono per la tua salute. Se anche tu sei un buongustaio e non hai molto tempo da dedicare ai fornelli ho per te la ricetta giusta per la pasta facile e veloce giusta per l’autunno.

Gli ingredienti

a) Burro, 50 g;

b) pasta a piacere, 300 g;

c) brodo vegetale 1,2 lt;

d) zafferano, 2 bustine;

e) olio extravergine;

f) una cipolla;

g) parmigiano grattugiato, 50 gr ;

h) pepe nero a piacimento;

i) sale a piacimento.

Come preparare la pasta allo zafferano

Prendete la cipolla e sbucciatela. Lavatela e tagliatela in pezzettini sottili.

Asciugatela e passate alla preparazione del brodo.

Preparare il brodo vegetale in un pentolino.

Prendete ora una padella larga e dai bordi alti. Metteteci due cucchiai d’olio e un pizzico di burro.

Accendete i fornelli a fuoco basso e appena l’olio sfrigola versate le cipolle. Fatele dorare.

Versate, quindi, in pentola la pasta ancora cruda. Aggiungete il brodo nella padella e mescolate fino a quando non si sarà assorbito.

Continuate così fino a quando non vedrete che la pasta inizia ad ammorbidirsi. Aggiungete il sale.

Prendete una ciotola a parte e mischiate lo zafferano con due cucchiai di brodo.

Quattro minuti prima di scolare la pasta aggiungete questo composto alla pasta, e aggiungete il gran grattugiato e pepe a volontà.

La vostra pasta allo zafferano è pronta per essere mangiata!

Il consiglio

Il consiglio dell’autore è quello di utilizzare più spesso lo zafferano nei piatti che preparate. Questa spezia è, infatti, capace di favorire la digestione e diminuire lo stress quotidiano.

Se anche tu sei un lavoratore che va di corsa e sempre con un caffè in mano questo piatto non potrà che farti bene. Prova anche tu a preparare velocemente la pasta facile e veloce giusta per l’autunno.