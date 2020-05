Assumere la pasta integrale fa bene al nostro organismo perché porta in dote le fibre. E le fibre prevengono il diabete, diminuiscono il rischio di malattie cardiovascolari e prevengono i tumori. Solo con questi tre benefici si può affermare che mangiare pasta integrale dona le fibre che prevengono le malattie. La pasta è sicuramente uno dei piatti più amati dagli italiani e il suo utilizzo è spesso anche motivo di confronto nelle varie diete. La dieta mediterranea ha nella pasta uno dei suoi solidi fondamenti, ma nello stesso tempo, la pasta associata al pane, rischia di far ingrassare. Ed è per questo motivo che negli ultimi anni la pasta integrale, assieme al riso, si sono ritagliati spazi importanti sulle tavole italiane.

Fonte di fibre

La pasta integrale, a differenza della pasta tradizionale, contiene importanti quantità di fibre. L’OMS Ha ribadito anche recentemente che assumere 5 volte al giorno le fibre e le vitamine, aiuta ad allungare la vita e a prevenire le malattie. Indicati in questo senso, quindi, alimenti come frutta, verdura e pasta integrale. Tutti i nutrienti alla base di un sano processo digestivo. Va considerato anche il fatto che le fibre allontanano lo spettro diabete.

Prevenzione e salute

Ogni studio alimentare e nutrizionale, concorre nell’affermare che le fibre, aiutando digestione e metabolismo, provengono l’obesità. E, prevenire il sovrappeso vuol dire logicamente, anticipare il rischio di malattie cardio circolatorie. Ma, mangiare pasta integrale dona le fibre che prevengono le malattie degenerative e importanti com’è il diabete. La pasta integrale infatti ha un basso indice glicemico, che significa trasportare minor insulina nel sangue.

Dona sazietà

La pasta integrale, in quanto ricca di fibre, ha anche il merito di donare sazietà. Ciò comporta di riuscire ad avere più energie, e, contestualmente, non ricercare altro cibo e quindi non aumentare di peso. Il processo innescato dalle fibre, con una corretta attività digestiva, solleva il fegato e il pancreas da una mole di lavoro altrimenti maggiore. Recenti studi hanno infatti dimostrato che l’assunzione di fibre comporta una diminuzione del rischio infarti, dovuti all’ aumento della massa grassa.

Approfondimento

Mangiare pasta non solo fa bene