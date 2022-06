Per frutti di mare si intende una categoria di alimenti di origine animale che raggruppa sia i molluschi che i crostacei. Il pesce sappiamo essere considerato la maggior fonte di proteine e viene molto consumato soprattutto per chi ha la fortuna di vivere nelle zone marittime.

Ne esistono diverse specie di classificazione:

pesce, che si divide in altri sottogruppi come il pesce predatore (tonno, salmone, pesce spada);

molluschi, che comprendono cozze, vongole, capesante;

crostacei, ovvero gamberi, gamberetti, granchi;

altri animali acquatici.

Il contenuto calorico dei molluschi è veramente basso, infatti potrebbero essere utilizzati per diete ipocaloriche. Hanno inoltre buone quantità di vitamine del gruppo B e sali minerali come ferro, iodio, zinco e selenio. Di contro, invece, quando facciamo riferimento ai crostacei, bisogna considerare che sono alimenti ricchi di colesterolo. Non vanno bene per diete a basso contenuto di colesterolo.

Nonostante sembrerebbero ottimi per la salute del cuore, sistema immunitario e altro, quando una donna aspetta un bambino le viene sempre detto di stare attenta al consumo dei frutti di mare. Ora vedremo bene il perché.

Questi alimenti possono provocare problemi di salute e in gravidanza seri rischi che è bene non trascurare per evitare pericoli al bambino

Proprio perché i frutti di mare piacciono un po’ a tutti, soprattutto l’estate, quando una donna è in dolce attesa si domanda sempre se è bene mangiarli oppure no. La spiegazione è molto semplice. In realtà questa restrizione è legata all’inquinamento dei mari. È bene inoltre consumare questi cibi cotti, evitando quindi il sushi, carpaccio o qualsiasi altra pietanza che non prevede la cottura dell’alimento.

Nonostante siano molto preziosi per il nostro benessere, è consigliato sospenderne il consumo in gravidanza. Questo perché i molluschi come cozze e vongole, per nutrirsi filtrano l’acqua e trattengono le sostanze. Inoltre, introducono metalli pesanti e composti chimici tossici. È inoltre consigliata molto la cottura del pesce per eliminare batteri o virus che potrebbero essere dannosi per la salute del bambino e anche per la nostra.

Alcune conseguenze

La salmonellosi è una delle principali intossicazioni alimentari ed è dovuta ad una non corretta cottura. Ma un’intossicazione alimentare molto pericolosa in gravidanza è la toxoplasmosi. Non presenterebbe gravi conseguenze per l’adulto, ma potrebbe essere molto pericolosa per la salute e lo sviluppo del feto.

Insomma, questi alimenti possono provocare problemi di salute e le donne in attesa dovrebbero stare un po’ più attente quando ai ristoranti decidono di prendere queste pietanze. È bene, come già detto, preferire il pesce cotto a quello crudo.

