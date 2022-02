Incominciamo questo report con un warning. Gli scambi medi sul titolo Websolute sono mediamente inferiori ai 50.000 euro giornalieri. Ciò vuol dire che con somme relativamente modeste è possibile avere un forte impatto sull’andamento delle quotazioni. Per questo motivo si consiglia prudenza. D’altra parte questo aspetto si traduce in una forte volatilità del titolo. Basti pensare che negli ultimi 3 mesi il titolo Websolute è stato più volatile del 90% dei titoli italiani, muovendosi tipicamente di +/- 7% a settimana.

Dal punto di vista grafico la tendenza in corso è ribassista, ma potrebbe essere tutto pronto per la ripresa del rialzo delle azioni Websolute. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono molto vicine al supporto in area 2,6712 euro che già in passato ha sostenuto i rialzisti.

Ci potrebbero essere, quindi, tutti i presupposti per ripartire al rialzo e aggiornare i massimi storici che attualmente si trovano in area 4,2 euro.

Qualora, invece, dovessimo assistere a una chiusura settimanale inferiore a 2,6712 euro il titolo Websolute potrebbe accelerare verso il I obiettivo di prezzo in area 2,06 euro. Il II obiettivo di prezzo, invece, si trova in area 0,46 euro. Lungo questo percorso ribassista un ottimo supporto potrebbe essere fornito da area 1,4488 euro.

La valutazione del titolo Websolute

Secondo la valutazione basata sui multipli di mercato Websolute è sopravvalutata. Se, invece, si considera il fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow, il titolo presenta una sottovalutazione di oltre il 50%. Inoltre la società gode di livelli di valutazione interessanti con un EV/Sales ratio relativamente basso rispetto ad altre società del settore.

Infine ripetiamo quanto già scritto settimana scorsa Websolute è un ottimo titolo con un’eccellente situazione finanziaria. Con un indice di liquidità, sia di breve che di lungo, superiore a 2, la società presenta degli ottimi fondamentali che sono alla base di un rialzo di lungo periodo.

Potrebbe essere tutto pronto per la ripresa del rialzo delle azioni Websolute: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Websolute (MIL:WEB) ha chiuso la seduta del 22 febbraio in rialzo del 2,14% rispetto alla seduta precedente chiudendo a quota 2,86 euro.

Time frame settimanale

