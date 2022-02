Tra le varie parti della casa, la cucina certamente è quella dove si accumulano molti odori. Alcuni sono gradevoli perché fanno venire l’acquolina in bocca. Altri, invece, sono le esalazioni dei detersivi che non sempre risultano graditi al naso. Per fortuna, la natura ci dà la possibilità di avere alcune piante che potrebbero assorbire gli odori non sempre gradevoli. Allora, altro che deodoranti d’ambiente, per una cucina libera dagli odori, potremmo mettere alcune piante.

Gli acari in camera da letto

In casa ci sono tre stanze che richiedono più attenzione delle altre. La prima è la cucina, poi il bagno e infine la camera da letto. Quest’ultima ci accoglie per buona parte della giornata, anche se è quella meno attiva. Nella camera da letto si annidano gli acari, ce ne sono più lì che in tutto il resto della casa. La prima cosa da fare è eliminare bene la polvere dagli oggetti e dai letti. È proprio lì che si nascondono gli acari spesso fastidiosi per la salute.

L’umidità in bagno

Un altro ambiente che merita attenzione è il bagno. Qui l’umidità la fa da padrone oltre al cattivo odore, che a volte ristagna nell’aria. Meglio allora far arieggiare l’ambiente aprendo la finestra. Teniamo pulite le superfici dove si accumulano i vapori della doccia, spesso mischiati ai detergenti, che evaporano anche loro. In bagno potrebbe rivelarsi molto utile sistemare delle piante per assorbire l’umidità. Per la cucina potremmo provvedere in modo simile.

Altro che deodoranti d’ambiente, per una cucina dall’aria pulita e profumata ecco 3 magnifiche piante assorbiodori

Per eliminare gli odori dalla cucina, possiamo utilizzare alcune piante che depurano l’aria. La lingua di suocera va bene per cucine grandi e spaziose. Questa pianta può assorbire gli odori e in più produce ossigeno. Di aspetto robusto, è anche abbastanza resistente.

Un’altra pianta utile in cucina è l’aloe vera. Conosciuta più per la cosmesi, è utile anche per la salute. L’aloe potrebbe rendere più veloce la guarigione delle ferite, mentre come cosmetico si utilizza molto nei prodotti per i capelli e per la pelle. È una pianta che non è tanto grande e si può sistemare anche nelle cucine più piccole. Essendo succulenta, non ha bisogno di molte cure.

In cucina non può mancare il potos. Con i suoi rametti lunghi e cascanti, questa pianta assorbe l’umidità e i vapori. Proprio per la sua caratteristica ricadente, si può sistemare su un punto alto della cucina o addirittura appesa.

Con queste tre piante potremmo tenere a bada gli odori stucchevoli, che stagnano nella cucina.