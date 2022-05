I capelli ricci sono tra i più difficili da gestire. Questo molto spesso non vengono curati nella maniera più adeguata. I capelli ricci sono più delicati di quelli lisci. Online possiamo trovare informazioni che ci confondono e non ci rendiamo conto di fare degli errori. Ci sono infatti alcune sviste che dobbiamo assolutamente cercare di evitare per mantenere sani i nostri capelli. Vediamo quindi questi 5 gravissimi errori con i capelli ricci che rischiano di rovinarli.

Il primo è sicuramente pettinare i nostri ricci. Non è una buona idea, in quanto potrebbero perdere facilmente la loro forma. Cerchiamo di districarli, ma non passiamo il pettine ogni mattina.

Anche asciugare i propri capelli con un asciugamano può rovinarli. Infatti, il tessuto renderà i capelli crespi e danneggiarli. Questo perché li renderà più fragili. Cerchiamo di utilizzare una maglietta, oppure un asciugamano in microfibra.

Comprare prodotti senza controllare bene se siano adatti a noi è un altro errore da non sottovalutare. Non basta scegliere prodotti per capelli ricci, dobbiamo controllare anche gli ingredienti. Molti shampoo e balsami contengono solfati e siliconi che potrebbero togliere gli oli naturali della nostra cute. Cerchiamo di scegliere prodotti che non li contengono in modo che i nostri capelli rimangano idratati al meglio.

Questi 5 gravissimi errori con i capelli ricci rischiano di rovinarli mentre alcuni semplici rimedi li renderanno sani e belli

Parlando di prodotti, ricordiamoci di fare un deep conditioner, ovvero di idratare profondamente i nostri capelli. Non si tratta semplicemente di lasciare il balsamo per una decina di minuti, ma di fare maschere e lasciare in posa per anche 45 minuti. Si trovano prodotti adatti a questa pratica al supermercato ma possiamo anche produrre maschere in casa. Questo passaggio è molto importante in quanto un’idratazione non sufficiente potrebbe portare i nostri capelli ad essere più fragili.

Infine, non proteggere i nostri capelli di notte potrebbe essere l’errore più critico. Se non ci prenderemo cura dei ricci prima di andare a dormire, saranno piatti la mattina seguente. Un ottimo metodo per evitare questo problema è quello di fare una coda alta o uno chignon. Cerchiamo di farlo il più alto possibile così non ci troveremo a dormirci sopra. In questo modo i capelli non andranno da tutte le parti creando un effetto crespo. Inoltre, non appoggeremo la testa sopra i ricci e, quindi, non li appiattiremo.

Prenderci cura dei nostri capelli è essenziale per renderli sani e belli. Anche se sono delicati, con i giusti accorgimenti sapremo dargli lo splendore che meritano.

