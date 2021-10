Torniamo con il nostro consueto appuntamento con l’oroscopo di ProiezionidiBorsa, indicando cosa ci riserveranno gli astri nei giorni 23 e 24 ottobre. Questo mese non è stato facile per alcuni segni zodiacali, soprattutto in ambito lavorativo ed economico.

Abbiamo visto, infatti, che 3 segni in particolare hanno sofferto di tensioni e nervosismo dal punto di vista del lavoro e delle finanze, mentre 3 segni sono stati sulla cresta dell’onda. Uno di questi continuerà la sua scalata e sarà al top in classifica. E infatti una grandissima fortuna investirà questo segno zodiacale questo weekend di ottobre 2021.

L’Acquario

I nati sotto il segno dell’Acquario vivranno dei bei momenti e continueranno verso quella scia fortunata che li aveva travolti all’inizio del mese. Il desiderio dell’Acquario, sotto il profilo economico, era quello di incrementare i guadagni grazie alla presenza di Giove nel segno.

Questo weekend, l’Acquario si troverà in cima alla classifica poiché i desideri espressi all’inizio del mese potranno diventare realtà. C’è una grande energia positiva che accerchia il segno, non solo in ambito lavorativo. Anche nel campo amoroso le stelle promettono bene. Questa carica permetterà ai nati sotto il segno di fare degli incontri piacevoli e inaspettati o di consolidare maggiormente un rapporto stabile.

Fortuna assisterà l’Acquario non solo in termini prettamente amorosi e lavorativi ma anche sul campo dell’amicizia e della famiglia. Insomma, è stato un ottobre molto piacevole e continuerà ad esserlo anche questo fine settimana.

L’Acquario, quindi, è primo in classifica per quanto riguarda la fortuna sotto tutti i fronti. Ma non è finita qui, perché questa fortuna continuerà anche nel mese di novembre. Abbiamo visto infatti che, soprattutto nel campo dell’amore, l’Acquario andrà alla grande. I segni che, invece, vivranno periodi di tensioni e incomprensioni tali da rischiare dei tradimenti devono stringere i denti poiché ci saranno segnali di ripresa.

Questo weekend di ottobre anche altri 3 segni zodiacali trascorreranno piacevoli giornate: i Gemelli, il Sagittario e la Bilancia.

I Gemelli questo fine settimana avranno una bella energia grazie alla presenza della Luna, soprattutto dal punto di vista del lavoro e chissà, magari potrebbero ricevere delle proposte rilevanti. Il Sagittario aspetta una chiamata importante che potrebbe arrivare proprio nei prossimi giorni e deve cercare di mantenere la calma. La Bilancia è stato uno dei segni più fortunati sia a settembre che ad ottobre. Le giornate proseguono bene ma bisognerebbe avere più fiducia ed uscire dalla comfort-zone. Si dovrebbe rischiare di più.

Sfortunatamente tutti gli altri segni non faranno i salti di gioia questo fine settimana. Ci saranno momenti di monotonia, di stress emotivo e di poca concentrazione.