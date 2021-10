La moda sorprende per tantissimi motivi, come quello di far convivere stili totalmente diversi l’uno dall’altro. Non è detto che, in un periodo in cui vanno di moda eleganza e bon ton, non sia possibile vestire uno stile casual e sportivo. Le tendenze sono tante e corrono tutte davvero veloce. Di certo questi 4 look forti di stagione sono il vero tesoro da scovare per l’autunno e per l’inizio dell’inverno.

Si tratta di 4 look vincenti che faranno veramente le differenza una volta indossati. Stiamo parlando di uno stile romantico, di uno stile denim per la città, dell’ormai famoso stile collegiale e di un nuovo modo d’intendere l’animalier.

Come ricreare i look più belli di questi stili del momento

Lo stile romantico bon ton conquista sempre un gran numero di donne per la sensazione di eleganza e raffinatezza che trasmette attraverso i suoi capi. E allora probabilmente non esiste nulla di più romantico di un abito floreale, all’altezza del polpaccio e aderente in vita.

Il periodo consente anche di optare per una manica corta o a ¾, magari in abbinamento a uno stivale al polpaccio. Completano il look una borsa secchiello e una cintura borchiata che fa da contrasto. Sono proprio le cinture le strepitose protagoniste delle passerelle di questa stagione 2021.

Lo stile per le proprie giornate in città

Il secondo stile è l’urban denim, pensato per affrontare con comodità gli impegni della vita quotidiana in città, ma anche le piacevoli pause. Il denim è un classico della moda che, tuttavia, ogni anno torna con qualche novità allettante.

Ne è l’esempio la giacca di jeans con colletto merlettato, a metà tra una maglia di jeans e una giacca leggera e con collo caratteristico.

Sarà possibile abbinare un pantalone della stessa gradazione di colore e sempre in jeans. Poi, completeranno il look una borsa a tracolla in cuoio e stivali a tronchetto del medesimo colore.

Perché questi 4 look forti di stagione sono il vero tesoro da scovare per l’autunno

Si tratta di un tesoro semplicemente perché questi 4 look sono versatili al tal punto da poterli mescolare tutti insieme, ovviamente con le giuste accortezze.

Lo stile collegiale è la sorpresa del momento, perché in ufficio o a scuola è questa la tendenza per sembrare eleganti e perfette. Non c’è troppo da dire, se non che la combinazione con l’urban denim è a dir poco fantastica.

E come sfoggiare il nuovo stile animalier nell’autunno 2021? L’importante sarà indossarne un solo capo in fantasia: può trattarsi di una gonna, un pantalone o un cappotto. Il resto dovrà essere monocolore e possibilmente neutro.