Questa verdura di stagione è una vera fonte di benessere, ma non tutti riescono ad amarne il gusto deciso e l’odore molto intenso. Si tratta di veri e propri cavoli in miniatura veramente versatili da preparare in molte ricette saporite.

Semplicemente, per rendere squisitissimi i cavoletti di Bruxelles basta cucinarli in questi 11 modi sfiziosi e tutti super fantasiosi. I cavoletti rappresentano un ottimo contorto sia per piatti di pesce che di carne, ma accompagnano bene anche formaggi e ricette a base di uova. Ecco, quindi, una selezione di deliziose ricette buone da leccarsi i baffi.

Come cucinarli ed esaltare il loro gusto

Uno dei modi più interessanti per trasformare questa materia prima e renderla più appetibile anche ai più piccoli è la parmigiana. Basterà spadellare i cavoletti e gratinarli in forno con fiocchi di burro e formaggio grattugiato.

Cucinarli in padella serve a non modificare la consistenza croccante di partenza di quest’alimento e a non alterare troppo le proprietà nutrizionali. Per rendere la cottura in padella più sfiziosa basterà aggiungere un po’ di burro e della birra. I cavoletti di Bruxelles alla birra accompagnano bene secondi piatti di carne come quelli a base di guanciale o il filetto di maiale.

È, poi, possibile aggiungere direttamente in padella anche della pancetta e delle patate tagliate a cubetti. Per gli amanti del gusto agrodolce, invece, sembrano ottimi anche i cavoletti stufati in padella con mele, aceto e cipolla.

La cottura in forno altera leggermente la consistenza dell’ortaggio, ma regala un tripudio di sapori e odori eccezionale. È possibile ricoprirli di besciamella e prepararli come se fossero delle lasagne. Oppure, è anche molto furbo abbinare sapori ancora più intensi come il gorgonzola.

Niente impedisce di creare un mix di verdure, abbinando i cavoletti a zucca, melanzane, carote e persino funghi.

Anche la cottura a vapore regala tantissima soddisfazione, specialmente se si tratta di ricette come l’insalata di cavoletti, zucca e noci.

Ma quest’ortaggio è anche buonissimo con la pasta e in abbinamento a condimenti a base di pancetta, mortadella, salsiccia o speck. L’importante è abbinare gusti molto decisi e intensi, che sappiano coprire l’odore e il sapore forte, che magari non sono di gradimento a tutti.

E poi pasta con cavoletti, panna e salmone affumicato, oppure il buonissimo risotto a base proprio di quest’ortaggio di stagione.

