Il corpo è una macchina molto complessa e ci lancia dei segnali quando qualcosa non va. Spesso, però, questi segnali sono difficili da cogliere e soprattutto da interpretare.

Il mal di testa è uno dei disturbi più comuni e diffusi tra la popolazione mondiale. Siccome le sue cause sono davvero tantissime e diverse, a volte non gli diamo troppa importanza.

In realtà, se questo disturbo si presenta spesso ed è accompagnato da altri sintomi, dovremmo fare attenzione. Infatti, mal di testa e formicolio a mani e piedi potrebbero indicare questa particolare malattia.

Il formicolio ai piedi e alle mani può essere un sintomo piuttosto fastidioso. Nonostante ciò, difficilmente potremmo pensare a una malattia che può in qualche modo cambiare le nostre abitudini.

Abbiamo già visto come spesso alcuni sintomi, in realtà molto comuni, si possano rivelare spie di qualcosa di più serio. Ad esempio, dobbiamo fare attenzione perché mal di testa e vertigini frequenti potrebbero essere sintomi di un disturbo estremamente invalidante.

Continuando a leggere questo articolo scopriremo di quale disturbo stiamo parlando e come comportarci.

Mal di testa e formicolio a mani e piedi potrebbero indicare questa particolare malattia

La celiachia è una patologia scatenata dal sistema immunitario in reazione al glutine. Con il tempo, può insorgere un’infiammazione ai danni dell’intestino tenue che ostacola l’assorbimento di alcuni nutrienti.

Il glutine è una proteina che si trova in diversi cereali. Tra i più comuni ci sono la segale, l’orzo, il grano, il frumento e l’avena.

Se mangiamo questi cibi si scatena l’infiammazione che danneggia l’intestino tenue. Ovviamente questa infiammazione ha delle ripercussioni sul nostro fisico. Potrebbero infatti verificarsi episodi come diarrea, crampi, perdita di peso e gonfiore addominale.

È chiaro che questi sintomi appena accennati sono facilmente riconducibili a problemi intestinali. Invece, non possiamo dire lo stesso per mal di testa e formicolio a mani e piedi. Eppure, i sintomi sono diversi da soggetto a soggetto, e non tutti manifestano gli stessi.

Gli esperti registrano anche sintomi come anemia, afte nel cavo orale, osteoporosi e debolezza muscolare.

Come comportarsi

Se notiamo la presenza di alcuni di questi sintomi è bene rivolgersi al proprio medico. Purtroppo, la celiachia può essere un disturbo davvero invalidante. Se diagnosticata possiamo controllarne gli effetti con un’alimentazione specifica e vivere una vita pressoché normale.

Il nostro dottore dovrebbe prescrivere degli esami del sangue specifici. In caso di celiachia, potrebbe voler approfondire con esami come la gastroscopia.

Infine, il medico ci indicherà gli alimenti da evitare assolutamente, come pane, pasta e cereali. Inoltre, non potremo mangiare alimenti e consumare bevande che contengano tracce di glutine come lievito e birra.