Scogliere a picco ma anche splendide grotte e mare che spazia in tutte le tonalità dal blu al verde. Insomma, un mix di Maldive e Thailandia in questa località che invece è italiana e non ha bisogno dell’aereo o della nave per essere raggiunta. Siamo ancora una volta nel Salento terra meravigliosa che, come poche sa nascondere e mostrare allo stesso tempo le sue grazie. Vediamo assieme questa località conosciuta ai locali ma un po’ meno ai forestieri ma che vale davvero la pena del viaggio.

Siamo a Castro che deve la sua fama sì al mare cristallino ma soprattutto alla Grotta della Zinzulusa uno straordinario fenomeno carsico dell’intero paese. Deve il suo nome particolare al dialetto locale in cui gli “zinzuli” sono gli stracci di casa. Proprio perché le stallatiti interne vanno a formare delle bizzarre sagome che molto assomigliano agli stracci che utilizziamo per pulire. Per i nostri Lettori che hanno visto l’ultimo film del maestro Carlo Verdone “Si vive una volta sola” questa grotta è ampiamente ripresa nella parte centrale del film. Quando Rocco Papaleo fingendosi suicida ricompare poi in veste di guida turistica locale illustrando proprio le grotte.

Nel mezzo di tante meravigliose località

Castro è sulla punta del Salento e impone quindi un viaggio che non sia solo un week end a meno di non abitare in zona. È comunque nel bel mezzo di tante altre località bellissime come Leuca, Gallipoli e Otranto. Questo sarebbe il periodo migliore per godersi il relax in questa cittadina che normalmente conta poco più di 2.000 abitanti.

Castro si presenta divisa in due: la parte superiore del borgo che domina l’abitato e la zona costiera e Castro Marina. Se stiamo cercando delle spiagge tradizionali allora Castro non è adatta a noi. Qui è bellissimo invece cercare delle calette e degli scogli con delle piccole insenature dove saremo solo noi. Allo stesso tempo le acque sono profonde e non si adattano a famiglie con bimbi piccoli. Se amiamo il pesce ecco che qui troveremo la delizia del palato con dei piatti veramente succulenti a base di pesce fresco.

Approfondimento

