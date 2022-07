I grandi cambiamenti astrali portati dalla super luna del cervo sono ancora in corso. Per alcuni segni, si protrarranno fino ad agosto. Per altri sarà tutto meno intenso. Certo è, che si dovrà fare i conti con rinnovate necessità. In modo particolare, sono previste novità incredibili per questi 3 segni zodiacali a fine luglio. Saranno ricoperti di fortuna, di gioie, di soldi e di benedizioni.

Per cominciare, i primi fortunelli saranno i nati sotto il segno del Cancro. Beneficiando dell’influsso della Luna più di ogni altro segno, sono anche particolarmente potenziati dal loro compleanno astrale. Proprio in questi giorni, e fino al 21 luglio, i Cancro ‘festeggiano’ il proprio momento d’oro. Stranamente quest’abbondanza non si ritrova in amore, dove la passione sta pian piano venendo meno. Non bisogna farsi trascinare giù da cattivi pensieri e dalle incertezze. Soprattutto i single, dovranno farsi forza e convincersi del fatto che passerà presto. Dove invece si capirà davvero il grande potere della Luna è nell’ambito lavorativo. Finalmente le fila di tanti progetti verranno al pettine e i Cancro potranno raccoglierne i frutti.

Questi 3 segni zodiacali a fine luglio saranno ricoperti di fortuna

Grande fortuna anche per i Gemelli, che stanno vivendo ancora un ottimo periodo dopo giugno. Le cose potrebbero cambiare presto però, perciò è opportuno sfruttare per quanto possibile ogni momento positivo. In amore i Gemelli ancora single faranno faville. Venere vuole bene a questo segno, e anche se ormai ne è uscita la sua influenza resta molto positiva. Le coppie vivranno passioni irresistibili, a volte quasi incontrollabili. Sul lavoro il periodo sarà un po’ particolare. Anche per questo, i Gemelli faranno ciò che riesce loro meglio: cercheranno un equilibrio più stabile. Con calma e metodo, sapranno gestire bene le discussioni e i progetti per il futuro. L’umore sarà un po’ troppo conflittuale, ma con la giusta intelligenza che contraddistingue questo segno si riuscirà anche a conviverci.

Infine, lo Scorpione avrà una delle sue fasi astrali migliori. L’estate, per questo segno, è il tempo del risveglio, in tutti i sensi. Emozioni, sentimenti, amori, rapporti, progetti, energia fisica e spirituale: tutto sembrerà andare bene. In una maniera perfino audace, lo Scorpione si destreggerà in questa fase dell’anno come un vero leader. La comunicazione nella coppia sarà ottima, e questo appianerà i possibili litigi. Sul lavoro tutti capiranno la bravura e la passione con cui vengono approcciate le cose, e addirittura, si può pensare a una promozione. Qualche chiletto di troppo rovina l’idillio, con queste diete che sembrano non funzionare mai. Con perseveranza e pazienza, però, agosto porterà nuova forza.

Lettura consigliata

Tutto cambia dopo grandi sofferenze per questi 3 segni fortunati che secondo l’oroscopo della settimana faranno faville e avranno cascate d’oro