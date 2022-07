Dove andare al mare in Italia spendendo poco e risparmiare in spiaggia

Con queste ondate di caldo africano non vediamo l’ora di scappare al mare, ma il caro ombrelloni ci frena. Ecco allora come andare in spiaggia senza spendere troppo.

Attenzione ai rincari al mare

Quando siamo alla ricerca di una vacanza low cost spesso ci concentriamo solo sul prezzo dell’alloggio e del trasporto. Certo, queste sono le spese più importanti, ma anche tutti i servizi di cui usufruiamo in vacanza finiscono col pesare parecchio sul portafoglio. Al mare, in particolare, un costo a cui fare attenzione è quello per l’affitto di ombrelloni e lettini. Infatti, come riporta l’associazione per la tutela dei consumatori Altroconsumo, i prezzi degli stabilimenti balneari sono aumentati considerevolmente. Un’indagine in dieci città per la settimana dal 31 luglio al 6 agosto ha mostrato un aumento del 10% rispetto all’anno scorso. Ma già negli ultimi tre anni il prezzo di un posto in spiaggia era aumentato del 17%. Insomma, chi vuole affittare ombrellone e lettini deve aspettarsi un bel salasso. Come fare a difendersi?

Innanzitutto si può prendere in considerazione l’idea della spiaggia libera. Comprare un ombrellone da portare con sé è sicuramente più conveniente che affittarlo. Ma per le famiglie con i bambini spesso si tratta di un’opzione poco pratica e stressante: oltre a cibo, acqua, giocattoli e borsoni bisogna pure trasportare sedie e parasole. Per chi, dunque, non vuole rinunciare alle comodità dello stabilimento balneare vediamo qualche consiglio per risparmiare.

Dove andare al mare in Italia spendendo poco e come risparmiare in spiaggia

Per difendersi dal caro ombrelloni bisogna innanzitutto puntare sulle mete più economiche. Infatti Altroconsumo riporta che ci sono differenze importanti a seconda delle località. Tra le dieci città analizzate, Alassio è risultata la più cara con 323 euro a settimana per ombrellone e lettino. Al secondo e terzo posto Gallipoli con 282 euro e Alghero con 194 euro. Ma lo studio ha anche evidenziato delle località low cost:

Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, a 142 euro;

Rimini a 131 euro;

Senigallia, in provincia di Ancona, a 129 euro.

La cittadina marchigiana si rivela dunque la più conveniente: ecco dove andare al mare in Italia spendendo il giusto. Ma se vogliamo risparmiare in spiaggia non basta scegliere la meta adatta. Dobbiamo anche conoscere le regole per non farci trarre in inganno.

Le leggi da conoscere per non farci ingannare

Innanzitutto, portare il pranzo da casa è sicuramente un modo intelligente per spendere meno. Spesso al mare basta un pasto leggero, a base di frutta e verdura. Perché allora mangiare al ristorante del lido, se possiamo portarci acqua e insalate comprate al supermercato? Il problema è che alcuni stabilimenti sostengono che introdurre cibo e bevande sia vietato. In realtà la legge dice tutt’altro: i cittadini possono portarsi il pranzo da casa, nel rispetto del decoro della spiaggia. Insomma, imbandire una tavolata per tutta la famiglia non è una buona idea. Ma si può sicuramente introdurre nello stabilimento una borsa frigo con il pranzo da consumare sotto l’ombrellone.

In secondo luogo, se vogliamo andare al mare per farci un bagno non dobbiamo per forza affittare l’ombrellone o pagare un ticket di ingresso. Infatti la legge prevede che i titolari delle concessioni balneari debbano permettere il transito per il raggiungimento della battigia, ossia la striscia di sabbia su cui si infrangono le onde. Ciò significa che possiamo passeggiare sulla spiaggia davanti alla prima fila di ombrelloni o attraversare lo stabilimento per andare a fare il bagno. È importante ricordarsi di questa legge, in modo da non dover pagare costosi ticket di accesso. Infine, un ultimo consiglio per risparmiare in spiaggia è approfittare delle promozioni. Per esempio, esistono sconti sugli stabilimenti balneari per chi viaggia in treno.

