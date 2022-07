Il quadro astrale della settimana dall’11 al 17 luglio 2022 è fortemente influenzato dalla Superluna del cervo. Questo evento astronomico si terrà nella notte del 13 luglio e metterà parecchio disordine in tanti segni, soprattutto nell’aspetto dei sentimenti.

I segni d’aria e di terra vivranno particolari sconvolgimenti per quello che riguarda la sfera dell’amore e della passione. Questo grazie alla presenza di Venere, il pianeta che regola la sfera della bellezza e dell’amore.

Ecco dunque la classifica dei segni di questa settimana. Scorpione. Settimana molto litigiosa, soprattutto tra mamme e amiche. Marte avrà un’influenza poco piacevole e questo significa cattivo umore già da appena svegli.

Sagittario. Venere in opposizione significa simpatia ai minimi storici. Gli astri prevedono, però, anche un ritorno di energia, ma la misantropia sarà sempre una caratteristica principale.

Leone. Marte in quadratura mette fine alla tregua e riporta i nati sotto questo segno ad essere selvatici e poco affettuosi. Paranoie e sospetti la faranno da padrone.

Pesci. Questo è il momento in cui bisogna scoprire il lato bello dell’essere egoisti e solitari. Non c’è niente di male a volersi ritagliare un po’ di tempo per se stessi.

Ariete. Per sopravvivere alla settimana ci vuole solo una bella ubriacatura: di vino, di sensi o di passione, bisogna solo scegliere.

Capricorno. La voglia di divertirsi sarà il sentimento principale questa settimana. Attenzione però a non farsi travolgere da tutto questo desiderio di divertimento e serate folli: il lavoro potrebbe risentirne.

Tutto cambia dopo grandi sofferenze per questi 3 segni fortunati che secondo l’oroscopo della settimana faranno faville e avranno cascate d’oro

Acquario. Il punto fermo questa settimana sarà l’amore. Tutto il resto non brillerà certo per l’originalità. Le piccole polemiche sul lavoro e la pigrizia, a causa del caldo, saranno inevitabili.

Bilancia. Tutto cambia dopo grandi sofferenze: finalmente tornano l’amore e soprattutto il sesso. C’è voglia di riposarsi sotto l’ombrellone e di pensare solo alle vacanze.

Vergine. Non serve guardare ossessivamente a difetti che non esistono. Meglio mantenere alta la determinazione e la voglia di riuscire. I risultati si vedranno, anche sulla bilancia.

Cancro. Continua l’influenza positiva di Mercurio nel segno: grande sesto senso e chiarezza di pensieri saranno i punti di forza della settimana. Qualche amico avrà bisogno di più di un consiglio, soprattutto nella sfera sentimentale.

Toro. Nessun risultato è fuori portata: Marte a favore dona tutta l’energia di cui hai bisogno. Fascino e sensualità saranno ai massimi storici: sfruttare tutto questo è quasi d’obbligo.

Gemelli. Ancora una volta questo segno conquista la medaglia d’oro, grazie a Venere che lo tiene come un figlio prediletto. Questa settimana cadranno tutti ai piedi dei nati sotto questo segno, tanto sarà il loro irresistibile fascino.

