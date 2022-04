La primavera è la stagione migliore per tanti di noi. Tuttavia, più di qualcuno potrebbe eccepire, soprattutto chi soffre di riniti e allergie. I tanto famigerati pioppi stanno iniziando a invadere le nostre città. A volte sono degli accumuli talmente grandi da fare una sorta di effetto neve.

Per molti sono solamente fastidiosi, per altri sono davvero causa di brutti momenti. Non solo, un’altra infiammazione della mucosa nasale, molto frequente in questo periodo, è la sinusite. Questa, a sua volta, provoca poi dei mal di testa parecchio dolorosi, a volte quasi preoccupanti.

Rivolgersi subito al proprio medico è il consiglio principale in questi casi. Meglio farlo già ai primi sintomi, che possono essere un forte raffreddore, difficoltà respiratoria e diminuzione dell’olfatto.

Tuttavia, come spesso accade, la natura ci mette a disposizione degli alimenti che aiutano a combattere o a ridurre sensibilmente gli effetti di alcune patologie. Per quel che riguarda la sinusite, oggi ne proporremo uno da attuare con due prodotti naturali che tutti dovremmo avere nelle nostre cucine. Stiamo parlando del più classico degli agrumi, quel limone del quale abbiamo visto perfino come fare un innesto, e di una spezia in particolare: i chiodi di garofano.

La scorza del limone e quest’altro alimento naturale molto comune in cucina aiuteranno a combattere il mal di testa e la sinusite di primavera

Essi hanno proprietà analgesiche e anestetiche, oltre a essere un potente antinfiammatorio. Pensiamo che, nel Medioevo, erano tra i farmaci più comuni e il loro commercio era davvero fiorente. È una spezia molto utile anche per la digestione e, dulcis in fundo, avrebbe anche notevoli effetti afrodisiaci. Per tutti questi aspetti, dunque, non dovrebbe mai mancare nelle nostre cucine.

Andiamo quindi a vedere come, abbinandola alla scorza del limone, essa possa essere benefica per combattere mal di testa e sinusite. Ci serviranno le bucce di almeno 4 agrumi, oltre a un cucchiaio pieno di chiodi di garofano e a 400 ml di alcol.

Dobbiamo mettere la nostra spezia in una bottiglietta di plastica o di vetro vuota. Quindi, andiamo a tagliare finemente le scorze del limone, che aggiungeremo ai chiodi. Agitiamo bene in modo che si amalgamino, quindi andremo a versare l’alcol.

Scuotiamo ancora la nostra bottiglia, prima di andare a conservarla in luogo fresco e asciutto per 10 giorni. La cantina o il sottoscala sarebbero le soluzioni migliori. Passato questo periodo, dovremo andare a fare delle rapide inalazioni, prima con una narice e poi con l’altra, per almeno 3 volte al giorno. Questo rimedio non è consigliato per bambini e donne in gravidanza, ma è molto efficace per tutti gli adulti.

La scorza del limone e quest’altro alimento naturale, i chiodi di garofano, uniti all’alcol faranno sì che questa soluzione sia ottimale per ridurre gli effetti della sinusite. Un “medicinale” dal sapore antico, ma molto efficace anche nel terzo millennio.

Approfondimento

Ecco perché nel 2022 non deve mancare in casa questo piccolo elettrodomestico che ci farà respirare un’aria migliore