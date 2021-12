Leggere è una carezza che facciamo alla nostra anima. Forse molti non se ne rendono conto, ma quando si prende un libro in mano ci si rilassa e si arriva in mondi e luoghi lontanissimi. Per questo, anche scegliere i giusti autori è fondamentale. E noi abbiamo provato già a consigliarne alcuni, indicando generi diversi e capolavori che non potranno che rapire. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo già segnalato tre libri che sicuramente colpiranno dal primo momento. Oppure, in un altro articolo, avevamo evidenziato la bellezza di un romanzo che sarebbe un peccato non conoscere. Oggi continuiamo la nostra lista con altri tre libri davvero formidabili.

Questi 3 libri sono dei capolavori e sono perfetti da leggere la sera prima di andare a dormire

Iniziamo con l’opera forse più nota e famosa dello scrittore italoamericano John Fante. Stiamo parlando di “Chiedi alla Polvere”, un vero e proprio capolavoro dell’inizio dello scorso secolo, che ha lasciato tantissime persone a bocca aperta. Tra le pagine, conosciamo Arturo Bandini, uno scrittore che, come sarà facile capire nel corso della lettura, rappresenta proprio Fante. Inizialmente, Bandini si trova a Los Angeles, senza soldi ma con tante speranze. Il suo primo romanzo gli fa avere una fortuna invidiabile, ma avremo anche l’opportunità di conoscere sicuramene un lato più oscuro della vicenda.

La disperazione del protagonista, i deliri, i sensi di colpa, un amore non corrisposto, i problemi con il suo io interiore: tutto di lui grida aiuto. Il conflitto che Bandini vive è, in forma esasperata, quello che anche noi abbiamo vissuto almeno una volta nella vita. E per questo vale assolutamente la pena avvicinarsi alla sua storia per conoscerlo meglio.

Continuiamo con Novecento e il Grande Gatsby, altre due scelte azzeccatissime

Riapriamo ora la nostra lista con un libro che, in realtà, viene da un monologo teatrale. Si tratta di “Novecento”. Non essendo pensato come un romanzo o come un saggio, “Novecento” sicuramente ha un’impostazione diversa ma altrettanto degna di nota. Vediamo, quindi, il protagonista che, su una nave, fa sfoggio del suo incredibile talento al pianoforte. L’aspetto interessante della sua vita, però, è la leggenda che la circonda. Pare, infatti, che lui da quella nave non sia mai sceso.

Proseguiamo, poi, con “Il Grande Gatsby” di Francis Scott Fitzgerald, una storia che tanti di noi conoscono e apprezzano. Gatsby, il gangster che ormai ha abbandonato il crimine, incontra Nick, che ci spiegherà tutta la storia per filo e per segno. E qui avremo l’opportunità di scovare i lati oscuri e ombrosi di una società che si presenta, nei primi anni ’20 dello scorso secolo, come sfavillante e leggera. Ma la solitudine e un amore giovanile e tormentato di Gatsby, rivolto alla bellissima Daisy, torneranno a fargli visita. La nostalgia e la malinconia faranno da padroni e riusciranno a travolgerci come non mai. Dunque, ora lo sappiamo. Questi 3 libri sono dei capolavori e sono perfetti da leggere la sera prima di andare a dormire.

