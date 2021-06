Questi 3 imperdibili romanzi brevissimi si divorano d’un fiato e aumentano la cultura

Con l’arrivo dell’estate, per molti sale il desiderio di prendersi il tempo di leggere un bel libro. Il momento che abbiamo rimandato per tutto l’anno, presi da impegni e inibiti dalla stanchezza, è finalmente arrivato. Che sia sotto l’ombrellone, stesi sull’amaca in giardino o sul divano di casa, nessuno potrà sottrarci al piacere della lettura.

Se ricominciare con grandi tomi da centinaia e centinaia di pagine ci impensierisce, possiamo andare a pescare le nostre letture estive nell’ampio calderone dei romanzi brevi. Non è affatto vero, infatti, che un libro importante debba essere anche un libro lungo.

Anzi, ci sono molti classici fondamentali nella storia della letteratura che superano a malapena le cento pagine. In questo articolo ne vediamo degli esempi: questi 3 imperdibili romanzi brevissimi si divorano d’un fiato e aumenta la cultura di chi li legge. Basta prenderci un paio d’ore per leggerli, ma rimarranno con noi per sempre.

Il nostro viaggio letterario parte da un baluardo della letteratura mondiale: Le Metamorfosi di Franz Kafka. Pubblicato per la prima volta nel 1915, il libro tratta la storia surreale di Gregor Samsa, un uomo che un giorno si sveglia e scopre di essere diventato un insetto. Il libricino, di circa 80 pagine, è una delle più forti allegorie della letteratura contemporanea. Leggerlo è d’obbligo per la propria cultura.

Proseguiamo con il romanzo che più di tutti ha raccontato il ‘900. Parliamo di La Fattoria degli Animali, di George Orwell. Pubblicata nel 1945, anche questa novella satirica ha un forte valore allegorico. Tratta dei fatti che portarono alla Rivoluzione russa e che scompigliarono l’Europa, tramutando tutti i protagonisti storici in animali. Lungo poco più di 100 pagine, si legge in qualche ora ma è fondamentale per la crescita personale.

Finiamo con l’italiano Leonardo Sciascia, che ha conquistato pubblico e critica con capolavori di brevità. Il suo Una Storia Semplice (1989) è un avvincente libro dal gusto poliziesco, che ci cattura in sole 66 pagine. Da leggere nel tempo di una pausa pranzo.

