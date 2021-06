Andare in ferie è una pausa fondamentale dalla nostra routine giornaliera e aggiunge un qualcosa di diverso alla nostra vita.

È l’occasione giusta per fare esperienze che solitamente non faremmo, conoscere nuovi luoghi e persone diverse, gestendo il tempo a nostro piacimento.

Il lavoro, per forza di cose, ci consuma tutte le energie, così le vacanze sono un’occasione per ricaricarci e ritornare in forze e più produttivi.

Mare cristallino e natura incontaminata meta ideale per una vacanza con la famiglia

Ci troviamo sulla costa centro orientale della Sardegna, un’isola incredibilmente bella che merita di essere visitata, precisamente nella baia di Arbatax.

Già quando arriviamo con il traghetto, possiamo subito ammirare questa parte incredibilmente affascinante della costa sarda.

Arbatax è uno dei posti più rappresentativi della Sardegna, località perfetta per trascorrere le vacanze in tranquillità con gli affetti più cari.

Qui troveremo davanti a noi una spiaggia sensazionale, che si caratterizza per le sue scogliere rosse su un fondo di rocce bianche.

La spiaggia di Rocce Rosse di Arbatax deve proprio la sua unicità a queste straordinarie scogliere che spuntano dall’acqua del mare.

Esse sono anche chiamate “cattedrale nel mare”, proprio per la loro particolare forma, inoltre la spiaggia è caratterizzata anche da scogli di roccia bianca.

È il posto ideale per chi ama fare il bagno in acque cristalline e prendere il sole in prossimità dei numerosi ristoranti di Arbatax.

Dietro alle rocce Rosse troviamo Cala Moresca una delle spiagge più belle dell’isola, dalla sabbia dorata e dotata di tutti i servizi che si possono desiderare.

Nel territorio di Arbatax c’è la spiaggia di Cea, con il fondale basso e sabbioso, per questo motivo particolarmente adatto anche ai bambini.

Questo luogo è circondato da mare cristallino e natura incontaminata meta ideale per una vacanza con la famiglia, dobbiamo solo più prenotare e partire.

Cosa vedere ad Arbatax

A nord di Arbatax potremo visitare delle bellissime cale alternate a scogliere a picco sul mare e grotte, raggiungibili via mare.

Mentre a sud di questo luogo troveremo la lunga spiaggia bianca del lido di Orrì, con un’acqua trasparente e pulitissima, intervallata da scogli levigati.