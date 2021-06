Quando si organizza una cena a casa con gli amici in estate pensiamo sempre a preparare qualcosa che sia sfizioso ma nello stesso tempo fresco.

Non c’è niente di meglio che gustare un’ottima cena senza avere la sensazione della pancia troppo piena al punto che non si riesce bene a respirare.

Se si cercano idee per secondi piatti facili da preparare non resta che conoscere il procedimento del tortino di alici con formaggio fresco spalmabile.

Vediamo come preparare uno sfizioso tortino di alici ideale per una fresca cena d’estate

Ingredienti

Per realizzare un fantastico tortino alle alici per due persone abbiamo bisogno di:

130 g di alici spinate;

una confezione di formaggio fresco spalmabile;

1 uovo;

mezzo spicchio di aglio;

pangrattato q. b.;

olio di oliva q. b.;

prezzemolo;

sale, pepe, origano q. b.;

succo di limone.

In base al numero di invitati si potranno raddoppiare le dosi per il piatto.

La preparazione

La preparazione è veramente molto semplice e avviene direttamente nella teglia. Dopo esserci procurati la teglia migliore in base al numero di tortini che si desidera preparare non resta che ungerla per bene. Con l’aiuto di un pennello da cucina occorre spalmare l’olio uniformemente nella teglia. Poi bisogna cospargerla con il pangrattato.

In una ciotola versare il formaggio fresco spalmabile, l’uovo, l’origano e il prezzemolo tritato e mescolare per uniformare il composto. Aggiungere un pizzico di sale e pepe e qualche goccia di limone.

A questo punto bisogna stendere le alici sfilettate nella teglia dove abbiamo spolverato il pangrattato. Stendere il composto cremoso sulle alici e chiudere con altre alici sopra così da formare un tortino. Ungere la superficie delle alici con pochissimo olio e infornare a 200 gradi per 20 minuti in forno preriscaldato.

Il tortino è pronto. Basterà solamente lasciare intiepidire prima di servirlo a tavola. Infine, per un ulteriore tocco sfizioso si potrà grattugiare un po’ di scorza di limone per regalare un profumo ancora più intenso e gradevole.

