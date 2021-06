L’amaca è la conferma che basta davvero poco per essere felici. È un oggetto così semplice, eppure è il simbolo assoluto del relax e della spensieratezza. Averne una in giardino o in terrazzo (o, perché no, anche dentro casa), può davvero svoltarci i pomeriggi di riposo. Se ancora non ne abbiamo una, ma desidereremmo tanto averla, non serve andare ad acquistarla chissà nei negozi di arredamento o bricolage. Basta un vecchio lenzuolo per costruire un’amaca da giardino perfetta senza spendere nulla. La genialità dell’amaca, infatti. È proprio nella semplicità della sua struttura. Un telo spazioso, un paio di bastoni di legno e della corda robusta è tutto ciò che ci serve.

Come accennato, per costruire la nostra amaca abbiamo bisogno solamente di un vecchio lenzuolo matrimoniale, due bastoni di legno e delle corde. Come prima cosa prendiamo il lenzuolo matrimoniale e pieghiamolo a metà dal lato lungo. Uniamo con ago e filo le due metà, cucendo lungo tutto il perimetro. Facciamo però attenzione a lasciare un piccolo spazio di circa dieci o quindi centimetri senza cucitura. Quello spazio ci serve a rigirare il lenzuolo, in modo che le cuciture vadano all’interno. Raddoppiare il lenzuolo è fondamentale, perché in questo modo è molto più resistente.

Come creare le tasche per i bastoni

Ora dobbiamo creare delle “tasche” per infilare i bastoni. Pieghiamo circa 15 o 20 centimetri di lenzuolo, alla testa e ai piedi. Dopodiché cuciamo i lembi così da formare uno spazio in cui si possa inserire il bastone. Prima di inserirlo, però, ritagliamo dei semicerchi lungo la tasca, in modo da poter attaccare le corde in più punti. Fatta questa operazione, infiliamo i due bastoni di legno, uno alla testa e uno ai piedi. Prendiamo tante corde resistenti quante ce ne servono e leghiamo l’amaca fai da te a due tronchi o dove crediamo.

