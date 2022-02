La nostra bella Italia racchiude tanti tesori e si può approfittare di qualche giorno libero per visitarne alcuni. In ogni stagione, anche vicino casa, si potrebbe andare in giro e scoprire dei paesaggi o monumenti davvero incantevoli. Ciò che attira tanti visitatori, non solo in estate, è il fascino senza tempo di alcuni borghi. Il nostro Paese vanta tantissimi borghi, paesini sospesi nel tempo e nella storia con castelli, palazzi antichi e musei. Ciò che va al di là delle singole pietre, però, è la storia della fondazione o di qualche avvenimento importante legato a quei luoghi.

Prendiamo ad esempio Gradara. Questo paese della provincia di Pesaro-Urbino, nelle Marche, deve la sua fama alla rocca, ossia il castello medievale. Le sue mura videro susseguirsi varie famiglie importanti quali i Malatesta, gli Sforza e i Della Rovere. La costruzione del castello iniziò nel XII secolo e via via si formò l’assetto urbanistico di questo borgo tra i più belli d’Italia. La bellezza dei vicoli e delle costruzioni si somma a quella della fortezza tuttora visitabile. Il visitatore, però, arriva di solito a Gradara anche per l’infelice storia di due giovani, Paolo e Francesca. Tanti ne hanno raccontato l’amore e la fine tragica, soprattutto Dante.

Questi 3 borghi tra i più belli d’Italia da visitare in un weekend racchiudono castelli, santuari e storie affascinanti

Un altro luogo sempre nelle Marche, ma in provincia di Ancona, è Loreto. Il nome si deve a Silva magna de laureto, ossia alle piante di alloro, e deve la sua fama alla basilica che ospita quella che per fede fu la casa di Maria di Nazareth. La presenza della Santa Casa determinò la crescita sempre maggiore dell’assetto urbanistico fino alla formazione del borgo sul Monte Prodo, da cui si può godere di un panorama che spazia dal mare all’Appennino. Oltre alla basilica, a Loreto si possono ammirare la Piazza della Madonna, il Palazzo Apostolico e la Fontana Maggiore.

Dalle Marche ora ci spostiamo in Campania alla scoperta del piccolo paese di Gesualdo. Si narra che Gesualdo fosse un leggendario cavaliere che per difendere Romualdo, duca di Benevento, trovò la morte durante la guerra tra Longobardi e Bizantini. Il duca, in onore dell’eroe, donò agli eredi il territorio che prese il nome di Gesualdo. Il castello che si erge sul borgo, ristrutturato più volte, è davvero imponente. Da visitare diverse chiese e il convento dei Cappuccini, che ospitò, tra gli altri, San Pio da Pietrelcina. Questi 3 borghi tra i più belli del nostro Paese meritano davvero una visita.