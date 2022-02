L’Italia è un Paese parecchio legato alla superstizione: un esempio su tutti è la famosa smorfia napoletana, che associa i sogni ai numeri da giocare alla lotteria. Sempre dall’area campana derivano dei famosi rimedi contro la iella, come il famoso cornetto. Oggi parliamo di uno di questi, che aiuta a preservare la felicità fra due innamorati. Questo oggetto risulta perfetto per augurare amore e prosperità e si può anche regalare alle coppie o ai novelli sposi. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

La simbologia che sta dietro alla pigna

La pigna è un elemento naturalistico che è utilizzato come simbolo in molte culture. Infatti, si presta ad assumere diversi significati. Prima di tutto è frutto di un albero sempreverde, il pino, e quindi indica qualcosa che non si altera e non deperisce. Poi al suo interno nasconde dei semi e quindi è anche un augurio di prosperità perché rappresenta qualcosa che può moltiplicarsi. Questo oggetto spesso è associato alla città di Caltagirone, dove vengono prodotte delle ceramiche con queste forme. Ci sono però tantissimi gadget che si ispirano a questa simbologia, fra cui gioielli e portachiavi.

Oltre al talismano isolano, però, è presente anche una variante pugliese, il “pumo”, che però si rifà alla forma del fiore di acanto. Nella tradizione è associato alla purezza e alla tenerezza e quindi è indicato per celebrare le occasioni che hanno come protagonista l’amore fedele ed eterno. Quindi è ottimo per i matrimoni e per gli anniversari delle coppie di lunga data. Molti però lo tengono in casa come oggetto di arredamento dato che pare che attragga cose positive.

Perfetto per augurare amore e prosperità, questo talismano siculo aiuterebbe ad attrarre serenità e a costruire relazioni lunghe e durature

Questo si applica perfettamente al campo delle relazioni. Per questo motivo è considerato beneaugurante regalare alla propria dolce metà uno di questi oggetti. Spesso in Sicilia questi sono anche dei regali di matrimonio che vengono fatti alla nuova coppia. La pigna si può mettere quindi in casa per attrarre serenità e gioia coniugale. Può anche rappresentare l’augurio di avere una folta discendenza. In generale però lo si può anche donare in altre occasioni come le lauree o le nuove convivenze. Se invece si cercasse la protezione contro il malocchio, consigliamo di dare una chance a questo affascinante amuleto di origine mediorientale, la mano di Fatima.

