In numerosi articoli ci siamo occupati della dieta e delle sue ricadute dirette sulla salute. Abbiamo visto per esempio che, secondo alcuni studi scientifici, il cioccolato con l’aggiunta di olio di oliva concorre alla riduzione delle complicazioni da diabete. Ci siamo anche occupati di regimi alimentari in grado di portare indietro l’orologio epigenetico in poche settimane. Il cibo che ingeriamo interagisce e modifica il nostro microbioma (l’insieme dei microorganismi presenti nel nostro organismo). C’è in quest’ultima frase una inesattezza difficile da districare: sembrerebbe infatti che il nostro organismo e il microbioma siano due elementi distinti. In realtà noi, intendendo il nostro corpo come unità singola, siamo anche quei microorganismi. Come è ormai chiaro, noi siamo degli ecosistemi popolati da migliaia di specie di batteri o virus.

Il microbioma è in grado di modificare in maniera profonda l’organismo nel suo insieme (sia in senso negativo sia in senso positivo). Seguire una dieta sana consente di selezionare in maniera evoluzionistica i batteri che ci aiutano a stare bene. Ora gli scienziati hanno evidenziato alcuni benefici legati ad alimenti che conosciamo bene: il tè verde e il cacao. Ecco perché questi 2 specifici ingredienti inseriti nella dieta potrebbero contrastare la perdita di massa e forza negli anziani, ossia la sarcopenia.

Sarcopenia e vecchiaia

L’invecchiamento è associato a una progressiva perdita della funzione dei muscoli, con una ricaduta sulla perdita di indipendenza man mano che l’età avanza. Il termine sarcopenia è comunemente usato per descrivere la perdita di massa e forza muscolare scheletrica che si verifica di concerto con l’invecchiamento biologico. Molteplici fattori portano allo sviluppo della sarcopenia. Infiammazione cronica, alterazioni metaboliche ed endocrine, cattiva alimentazione, disfunzione mitocondriale, danno ossidativo e fattori neurogeni, sembrano svolgere un ruolo importante nella sarcopenia.

In uno straordinario studio dei ricercatori della Stanford University, guidati dall’italiano Vittorio Sebastiano ( Sarkar TJ et al, 2020 ), si è riusciti a far revertire (“ringiovanire”) cellule muscolari di un anziano in cellule giovanili, utilizzando un “brodo” di molecole (chiamate fattori di riprogrammazione nucleare). In prospettiva, potrebbe essere il punto di partenza per una soluzione alla sarcopenia.

Tè verde e cacao contengono entrambi molti flavonoidi. Abbiamo già visto che i flavonoidi possano essere importanti per chi soffre di pressione alta. In un lavoro appena pubblicato ( Gras S et al, 2021 ) i ricercatori hanno messo in evidenza come la presenza di flavonoidi nel tè verde (dette catechine) e nel cacao (i flavonoli) possa essere utile nel gestire il deterioramento muscolare legato all’età. In questo studio, condotto sui topi, infatti si è visto un miglioramento su numerosi parametri legati alle fibre muscolari, in diete arricchite di tè verde e cacao.

Come indicato dai ricercatori, sono necessarie ricerche future per indagare sulle dosi giuste di flavonoidi da introdurre nella dieta e le conseguenze di interventi di lungo periodo che possano portare a un miglioramento dei movimenti.