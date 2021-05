La tintarella d’estate è fondamentale, rende tutti più belli.

Spesso si spendono molti soldi in erboristeria o in negozi di cosmetici, per comprare portentosi oli abbronzanti.

Tuttavia, pochi sanno che questi 2 prodotti che abbiamo in cucina sono i migliori abbronzanti che esistono e costano pochissimo.

Dunque, perché mettere mano al portafoglio, quando si può avere una tintarella perfetta spendendo pochi spiccioli?

Birra

Proprio così, la birra.

Sembra un’assurdità, eppure questa bevanda è uno dei migliori prodotti abbronzanti che ci siano. Diciamo che si può davvero unire l’utile al dilettevole. Immaginiamoci di arrivare in spiaggia, in un pomeriggio afoso. Cosa c’è di meglio di una bella birra ghiacciata?

Ecco, basterà andare al bar, acquistare una bottiglietta di birra e prima di iniziare a sorseggiarla, versarla un po’ sulle mani e spalmarsela addosso. Prendere il sole avrà tutto un altro sapore. Provare per credere.

Olio di oliva

L’olio di oliva è senza dubbio uno dei più potenti oli abbronzanti che esistano. Difatti se ne raccomanda l’utilizzo, solo per chi ha già preso una bella abbronzatura, altrimenti si rischia di bruciarsi. Per utilizzarlo basta semplicemente fare come si farebbe con qualunque altro olio abbronzante, spalmarsene sulla pelle una modesta quantità e mettersi sotto il sole. Ecco fatto. Se si vuole avere un effetto più moderato, aggiungere un po’ d’acqua e sciabordare con forza, prima di spalmarlo.

A fine giornata la pelle avrà un colore perfetto e luminoso.

Dunque, ecco perché spesso le cose semplici sono le migliori.

Non importa sempre affidarsi alle pubblicità e spendere denaro. Un cucchiaio di olio di oliva o mezzo bicchiere di birra, funzionano meglio di qualunque altro prodotto.

Inoltre, sono due prodotti cento per cento naturali.

Quindi non resta che provare, perché questi 2 prodotti che abbiamo in cucina sono i migliori abbronzanti che esistono e costano pochissimo.

Si raccomanda di utilizzare sempre la crema protettiva per proteggersi dai raggi del sole in aggiunta a questi prodotti.