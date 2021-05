Chi l’ha detto che le verdure si possono solo mangiare?

In realtà, a volte si possono anche bere, in un certo senso.

È il caso del cetriolo, una delle verdure più amate dell’estate, perché è molto rinfrescante.

Allora perché limitarsi mangiarla in qualche insalata o a pinzimonio.

Ci vogliono solo 2 ingredienti per realizzare la bevanda più dissetante, gustosa, salutare e veloce dell’estate ed è a base di cetriolo.

Infuso a freddo di cetriolo

Ingredienti

a) 1 cetriolo abbastanza grande;

b) 1 litro d’acqua;

Procedimento

Realizzare questa bibita è davvero semplice e veloce.

Bisogna sbucciare bene il cetriolo e tagliarlo a pezzettini piccoli.

Dopodiché inserire i cubetti di cetriolo in una bottiglia di vetro e riempirla d’acqua.

A questo punto non si deve far altro che mettere la bottiglia in frigo e aspettare qualche ora, meglio una notte intera.

Il risultato sarà una bevanda davvero rinfrescante e benefica, adatta ad ogni momento della giornata.

Una volta provata, sarà difficile farne a meno.

Oltretutto è un ottimo modo per assimilare le proprietà benefiche del cetriolo.

Proprietà del cetriolo

Questo ortaggio è famoso per il suo effetto dimagrante, difatti contiene un’alta percentuale di acido tartarico, che non permette ai carboidrati di trasformarsi in grassi.

Inoltre, possiede molti sali minerali, in gran parte potassio, ma anche manganese, silicio, calcio, ferro e iodio. Il cetriolo contiene inoltre Vitamine A, B e C.

Svolge una forte azione depurativa sull’intestino e aiuta l’organismo ad assimilare le proteine.

Dunque, ogni sorso di questa bibita, è un sorso di benessere.

Consigli

L’unica accortezza da avere è quella di non lasciare troppo tempo i pezzi di cetriolo a macerare nell’acqua. Il consiglio infatti è quello di filtrare la bevanda in un’altra bottiglia, per evitare che la polpa del cetriolo cambi di sapore e rovini la bevanda.

Questa fantastica acqua di cetriolo può durare in frigo fino a 3 giorni.

Ecco, dunque, perché ci vogliono solo 2 ingredienti per realizzare la bevanda più dissetante, gustosa, salutare e veloce dell’estate.