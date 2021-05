Basilicata Coast to coast è il titolo di un fortunato film diretto da Rocco Papaleo nel 2010. Nella pellicola, un gruppo improbabile di amici attraversa la regione dalla costa tirrenica alla costa ionica. In pochi sanno che una simile impresa è possibile per tutti i turisti, basta solo scendere qualche chilometro più a sud.

Ecco il nuovo cammino zaino in spalla che collega Mar Ionio e Mar Tirreno attraverso una terra poco conosciuta che vale la pena scoprire. Questo tragitto attraversa da Est a Ovest la Calabria, da Pizzo a Soverato, e si chiama proprio Kalabria coast to coast. Un’esperienza unica in una terra ricca di natura, cultura e varietà gastronomiche.

Il cammino Kalabria coast to coast nasce dopo lunghi anni di lavoro a carico del club Kalabria Trekking. Oggi finalmente è realtà e accompagna i turisti per 55 chilometri mozzafiato, che connettono il Mar Ionio al Mar Tirreno. Durante il cammino saremo circondati da ulivi secolari, campi di grano, viti e fichi d’India. Ma anche da fitti faggeti e boschi di castagni. Attraverseremo i calanchi di granito e il paradiso del lago Angitola. Si tratta di una rotta lontana dalle solite mete prese d’assalto dal turismo, che si districa lungo 10 comuni diversi. Un tour culturale e non solo della Calabria, da iniziare e concludere con un bel tuffo, ma in due mari diversi.

Come mettersi in cammino

Intraprendere il Kalabria coast to coast è molto semplice. Consultando il sito di Kalabria Trekking possiamo avere tutte le informazioni necessarie e possiamo scaricare gratuitamente la mappa del tragitto. È scaricabile anche una versione del tragitto adattata alla bicicletta, per chi volesse intraprendere l’impresa su due ruote. Inoltre, fino a settembre, sono in programma visite guidate. Sotto la sapiente guida degli esperti, potremo soffermarci in tutti i punti di maggiore interesse storico, culturale e naturalistico. Un’occasione unica per godere di viste mozzafiato e per valorizzare paesi che meritano, ma che son fuori dal giro del turismo di massa.

