Una pianta molto simile esteticamente al prezzemolo, ma che ha un gusto e un odore completamente differenti. Chiamata “prezzemolo orientale o cinese”, in realtà è originaria delle Regioni mediterranee.

Utilizzata molto nella cucina Orientale, soprattutto in quella indiana. Parliamo del coriandolo, una pianta aromatica dal gusto deciso, inteso e pungente, che non tutti gradiscono e sopportano. È possibile utilizzarne le foglie o i semi per donare ai piatti di carne, pesce e verdure un sapore unico e inconfondibile.

È questa la miracolosa pianta aromatica che sembra prezzemolo e che purificherebbe il corpo oltre a rendere i capelli sani e forti.

Una spezia che fa bene al nostro corpo

Una pianta aromatica miracolosa non solo in cucina, ma anche per il nostro corpo. Pochissime calorie ma ricca di vitamine, fibre e sali minerali.

A molti è noto il suo potere digestivo. Secondo vari studi di settore, infatti, contribuirebbe a ridurre il gonfiore addominale e i problemi di stomaco.

Ma invece pochi conoscono il suo potere detossificante. Stando, infatti, ad altre ricerche, avrebbe anche la capacità di eliminare le tossine e i materiali pesanti che il nostro corpo introduce dall’esterno.

Combatterebbe il senso di stanchezza grazie alle vitamine e sali minerali oltre ad essere un potente antinfiammatorio naturale.

Tante proprietà, dunque, in una piccolissima pianta.

Una pianta che fa bene ai nostri capelli

Oltre al corpo, le foglie e le radici del coriandolo agirebbero anche sui nostri capelli.

Aiutandoli a crescere sani e forti, e a ritrovare la loro naturale lucentezza e vitalità. E ciò quando la pianta è utilizzata sotto forma di olio per ristrutturare o come maschera per combattere la secchezza del cuoio capelluto e la forfora.

Dopo aver lavato i capelli con lo shampoo, è una buona abitudine utilizzare l’acqua di coriandolo per sciacquarli. Facilissima da preparare.

Basta mettere in infusione dei rametti di coriandolo in acqua calda per dieci minuti.

Ecco spiegato, dunque, perché è questa la miracolosa pianta aromatica che sembra prezzemolo e che purificherebbe il corpo oltre a rendere i capelli sani e forti.