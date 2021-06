Cinque paesini bellissimi e pittoreschi aggrappati su scogliere a picco sul mare, uno dei borghi più belli d’Italia e un territorio che è Patrimonio dell’Umanità. Sembra impossibile, ma parliamo delle Cinque Terre, area naturale protetta dalla bellezza veramente struggente.

Riuscire però a visitare i cinque borghi che la costituiscono non è propriamente economico, a meno che non si conosca un piccolo trucco. Per questo motivo, quest’estate dobbiamo visitare questi borghi immersi nella natura e affacciati sul mare, economici da girare grazie a questo semplice trucco. Scopriamo subito come.

5 Borghi affacciati su un mare indimenticabile

Cinque piccoli paesi affacciati sul mare per altrettante terre indimenticabili. Siamo in una delle zone costiere più affascinanti d’Italia, caratterizzata da una natura ancora selvaggia e da mari decisamente incontaminati.

Qui la vacanza può veramente assumere tantissime sfumature diverse, a seconda delle preferenze dei visitatori. Sarà così possibile passare le giornate bellissime sulle spiagge di Monterosso, oppure passeggiare tra le case multicolori di Manarola.

Gli amanti del trekking non potranno, inoltre, perdersi i sentieri che serpeggiano tra queste terre, regalando panorami mozzafiato. Sicuramente è impossibile non visitare almeno una volta ognuno dei cinque borghi che si affacciano sul bellissimo mare di queste terre. Ma è proprio qui che iniziano ad arrivare dei costi inaspettati ed abbastanza fastidiosi.

Quest’estate dobbiamo visitare questi borghi immersi nella natura e affacciati sul mare, facilissimi ed economici da girare grazie a questo semplice trucco

Spostarsi per le Cinque Terre in treno è infatti facilissimo e veloce, ma non è assolutamente economico. Ogni biglietto costa per i non residenti quasi quattro euro, un prezzo che può sembrare accettabile fin quando non si nota un piccolo particolare. I cinque borghi sono veramente vicini tra loro, con Manarola e Riomaggiore separate da soli 2 minuti di treno.

Per fortuna esiste una card che ci permette di visitare i borghi delle Cinque Terre senza spendere in maniera eccessiva. Si chiama Cinque Terre Card, può essere acquistata online e costa 16 euro al giorno per gli adulti e meno per piccoli e over 70. Attraverso questa card sarà inoltre possibile accedere ad altri servizi ben descritti sul sito del parco. Insomma, un modo per godersi le Cinque Terre spendendo risparmiando almeno un poco sui trasporti.

