Una ricetta che arriva direttamente dalla nostra vicina Svizzera, è questo piatto unico a base di patate. Una preparazione che può essere utilizzata sia come gustoso antipasto e anche come contorno, e ottima anche come piatto unico. Dunque, indipendentemente da come si deciderà di servirlo metterà sempre d’accordo tutti, così goloso da far perdere la testa.

Un piatto semplice che deriva dalla tradizione contadina dove era utilizzato come colazione, poiché buono ed energetico. Stiamo parlando del rosti di patate, un piatto a base di patate e burro.

All’ingrediente principale, per l’appunto le patate, è possibile aggiungere a seconda dei gusti speck, pancetta, zucchine, formaggio filante, cipolle, funghi. Le patate all’interno della ricetta possono essere utilizzate sia crude che lesse, a seconda della consistenza che si vuole ottenere, per poi essere ricomposte in frittelle.

Un piatto davvero squisito, che ci salverà in moltissime occasioni, ma che deve essere consumato con moderazione. Ciò a causa dell’elevata quantità di burro contenuto al suo interno, che gli conferisce gusto e morbidezza, ma che aggiunge anche numerose calorie. Una porzione di questa bontà può contenere fino a 220 kcal.

I consigli degli esperti

Il consiglio per una preparazione eccellente è quello di utilizzare delle patate nuove poco acquose, per evitare che rilascino troppa acqua all’interno dell’impasto e durante la cottura. Le patate consigliate sono quelle a pasta gialla, mentre risultano meno adatte quelle a pasta bianca.

Se il composto dovesse risultare troppo duro è possibile ammorbidirlo aggiungendo 30 g in più di burro. Mentre se si vogliono ottenere dei rosti più morbidi, il consiglio è quello di utilizzare le patate bollite.

Ebbene, è questo il metodo più goloso per cucinare le patate che sta spopolando per la sua bontà e che ci salverà in ogni occasione per la sua velocità.