Tra le top destination dell’estate 2021 c’è sicuramente la Sicilia, grazie alla bellezza delle sue località marittime (e non solo). Di fatto c’è l’imbarazzo della scelta tra costa orientale o quella occidentale, isole o versante sud. Il suo essere circondata a 360° dal mare la pone, infatti, in cima alle mete più desiderate dai turisti.

Ma quanto costa affittare una casa al mare per una settimana in Sicilia e godere delle bellezze di quest’isola baciata dal sole?

Nota metodologica

I dati elaborati sono tratti dalla sezione immobiliare di un noto portale di annunci nazionale.

Abbiamo preso a riferimento queste tre province per tutte: Agrigento, Catania e Trapani. Infine, abbiamo tratto un prezzo medio tra quelli chiesti dal mercato, e distinti a seconda del periodo e della superficie degli immobili.

Quanto costano gli appartamenti lungo la costiera agrigentina?

La prima ricerca ha riguardato gli immobili tra i 40 e i 70 mq posti lungo il litorale della provincia di Agrigento.

I prezzi e gli standard delle case offerte variano anche di molto, in base a più parametri. Tipo il sorgere in una località di mare o a qualche km dalle spiagge, la maggiore o minore cura dell’arredo. O ancora dalla presenza di una stanza in più o in meno (si passa, infatti, dal bilocale al trilocale) e infine dalle specifiche richieste del locatore.

A spanne, i prezzi variano dai 300/350 ai 550/600 euro, spesso in funzione del mese, con agosto sempre quello più caro.

Vediamo quanto costa affittare una casa al mare per una settimana sulla costiera catanese

Prendendo a riferimento un appartamento arredato di 60 mq, i prezzi medi partono dai 300 euro a settimana in bassa stagione, utenze incluse. Qualche annuncio indica anche il numero massimo di occupanti.

Le soluzioni più a ridosso del mare e ben arredate hanno anche prezzi maggiori. Ossia 350/400 per i due mesi di bassa stagione e 450 e 550 rispettivamente per luglio e agosto.

Spostandoci su appartamenti arredati e con 100 mq di superficie, si trovano diverse opzioni sul mercato. Le soluzioni leggermente nell’entroterra sembrano quelle più curate in termini di comfort e arredamento.

Quanto ai prezzi, dagli annunci visionati si spazia dai 400 ai 700 euro a settimana. Tutto dipende dal decoro della casa, dalle richieste di chi fitta e dalla maggiore/minore vicinanza al mare.

Infine la costa occidentale

Chiudiamo con le località balneari in provincia di Trapani (Alcamo Marina, San Vito Lo Capo, Marsala, Salemi etc.). Qui abbiamo considerato il caso di un appartamento compreso tra gli 80 e i 100 mq, perfetto per una famiglia o un gruppo di amici.

I prezzi variano dai 400 ai 600 euro a settimana. Dagli annunci, tuttavia, emerge una preferenza del locatore a contrattare il prezzo in base al numero degli occupanti e alla settimana richiesta.

Ancora, dalle descrizioni degli alloggi si evince che le proposte offrono molto in termini dei più comuni e richiesti comfort di una casa vacanza.

Dunque, ecco illustrato quanto costa affittare una casa al mare per una settimana in Sicilia e godere delle bellezze di quest’isola baciata dal sole.

