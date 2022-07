Quest’estate caldo africano, ecco le mete ventilate dove andare in vacanza

Con il caldo africano di quest’estate moltissimi si chiedono se esistono posti in cui sia possibile trovare un po’ di refrigerio. Soprattutto quest’anno, infatti, i più saranno in cerca di mete ventilate, dove poter vivere l’estate con minore sacrificio. Qui, pertanto, troveremo alcune indicazioni utili per trarre spunti su dove andare in vacanza in Italia in questo periodo. Ebbene, le spiagge più ventilate d’Italia, dove anche le alte temperature sono più piacevoli, sarebbero le seguenti.

Partiamo con Sottomarina di Chioggia, in Veneto, una località caratterizzata da una spiaggia lunga circa 10 chilometri, composta da sabbia finissima. La sua ventilazione è, normalmente, moderata e costante, pertanto può essere l’ideale durante i caldi torridi. Altro luogo consigliabile è Monfalcone, in provincia di Gorizia. Qui troveremo, oltre al clima perfetto, anche una spiaggia molto attrezzata chiamata Marina Julia. Essa offre la possibilità di svolgere tutte le attività possibili e immaginabili: dallo sport a tante altre all’aria aperta. Inoltre, è una meta adatta per la famiglia, presentato tutti i comfort e i servizi necessari. Infine, è il luogo ideale per gli amanti di kitesurf, offrendo uno dei migliori corridoi di lancio dell’Adriatico. Quindi, quest’estate caldo africano, ecco le mete da preferire però per godere al meglio delle vacanze.

Le altre località ideali quest’estate

Altro luogo ventilato lo si trova nel Lazio, sulla spiaggia di Santa Marinella, in provincia di Roma. Inoltre, per chi odia l’afa e il caldo estivo, luogo perfetto è anche Numana. Si tratta di una località costiera che si divide in Numana bassa e alta, che erano le residenze estive degli antichi Romani. La prima è più piccola ed è costituita da un piccolo porticciolo turistico e un litorale ricco di insenature.

Spostandoci di Regione, andiamo in Puglia, dove è nota la località di Porto Cesareo, a Nord di Gallipoli, anch’essa ben ventilata grazie alla sua esposizione. Inoltre, l’acqua è sempre piatta e ideale per fare vela.

Quest’estate caldo africano, ecco le mete ventilate dove andare in vacanza

Anche spostandoci in Toscana troviamo la splendida località di Torre Mozza. Essa è nota ai turisti in quanto il mare è trasparente e la spiaggia è bianca. Altro litorale ventilato, oltre che molto suggestivo, è quello situato tra Palau e Santa Teresa di Gallura. Anch’esso è ottimo per la sua ventilazione e noto per le sue acque cristalline e la sua sabbia bianchissima. Inoltre, di non seconda importanza, ha la suggestione del profumo di macchia mediterranea che si incanala nelle Bocche di Bonifacio.

Lettura consigliata

Ecco 3 modi per andare in vacanza completamente gratis, senza spendere 1 euro, assaporando suggestioni uniche e vivendo esperienze stimolanti