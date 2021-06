Per rendere la cucina più divertente si possono dare dei nomi sfiziosi ai nostri piatti. Ecco qua un esempio per un dessert delizioso leggero ed estivo.

L’isola galleggiante, infatti, non è una località ma un buonissimo dessert al limone che si prepara in 30 minuti. Vediamo quali ingredienti scegliere per poi passare alla preparazione.

Ingredienti per cucinare l’“Isola galleggiante”

Per un dessert per 4 persone con circa 303 kcal ciascuno prendiamo:

600 ml di latte parzialmente scremato;

4 uova;

80 g di zucchero di canna biondo;

50 g di zucchero normale in cubetti;

½ limone;

fave di tonka;

1 cucchiaio di noci spezzettate.

Passiamo adesso alla preparazione che prenderà circa 20 minuti. Se vogliamo una variante diversa al posto del latte utilizziamo il latte di soia arricchito di vitamina D.

L’isola galleggiante non è una località ma un buonissimo dessert al limone

Questo insolito e gustoso dessert si prepara in questo modo. Portiamo a ebollizione il latte da 4 a 5 minuti con la fava di tonka grattugiata. Separiamo i bianchi d’uovo dai tuorli. Sbattiamo i gialli con lo zucchero di canna biondo e aggiungiamo il latte mischiando bene.

Rimettiamo il tutto sul fuoco e facciamo spessire il composto mischiando costantemente. Poi conserviamo in frigo. Facciamo bollire poi una pentola d’acqua e montiamo i bianchi d’uovo a neve con sale e il resto di zucchero di canna. Facciamo delle palline con due cucchiai e facciamo cuocere 1 minuto nell’acqua bollente. Scoliamo e conserviamo in frigo.

A questo punto, spremiamo il limone e mettiamo lo zucchero bianco in una padella antiaderente. Aggiungiamo il succo di limone e 1 cucchiaio d’acqua. Mischiamo finché non si crea il caramello. Aggiungiamo le nocciole spezzettate. Dosiamo la crema in alcune ciotole e aggiungiamo un’isola galleggiante; infine, decoriamo con caramello alle nocciole.

