Dopo tutto questo tempo costretti in qualche modo a limitare gli spostamenti abbiamo quasi tutti voglia di viaggiare. Staccare dalla routine, dallo smart working o anche solo passare qualche giorno fuori casa.

Purtroppo a causa della pandemia abbiamo passato tanto tempo tra quattro mura. Qualcuno di noi anche da solo e per questo abbiamo voglia di immergerci di nuovo nel Mondo. Quale periodo migliore se non quello natalizio che ci dà qualche giorno in più di ferie. Però il clima freddo potrebbe anche farci desistere soprattutto se non amiamo la neve o la montagna. Nessun problema, oggi parleremo di qualche meta non costosa facile da raggiungere, ma dal clima mite.

Queste sono solo alcune delle mete ideali e per un weekend fuoriporta al caldo ma senza spendere troppo

Abbiamo già visto come raggiungere una meta super natalizia, il Villaggio di Babbo Natale a Rovaniemi. Un’occasione per visitare il circolo polare artico spendendo poco e godendosi il paesaggio. Ma se non amiamo il freddo allora ecco le mete da puntare per il weekend dell’Immacolata o per Capodanno.

Cominciamo con un piccolo arcipelago del Portogallo, Madera. Grazie alla sua posizione praticamente vicinissima all’Africa il clima qui è mite anche in inverno. Le temperature si aggirano intorno ai 18° gradi nel periodo di dicembre. Un clima ideale per un viaggio in pieno inverno se odiamo cappotti, sciarpe e cappelli.

Poco distante da Madera troviamo le isole subtropicali delle Canarie. Sebbene meta super ambita e piuttosto costosa in estate, in inverno è più accessibile. Che si scelga Fuerteventura, Lanzarote o Tenerife si può risparmiare anche per il volo. Infatti sono facilmente raggiungibili dai principali aeroporti.

Un sogno ad occhi aperti

Se vogliamo spendere qualcosina in più allora possiamo prendere in considerazione le Mauritius. Non lontane da Capo Verde, un’altra meta interessante dal clima super favorevole in inverno. Le Mauritius rimangono un po’ più costose anche in questo periodo ma se amiamo il mare sono la scelta giusta. In più i paesaggi spettacolari ed esotici delle Isole Mauritus lasciano sempre senza fiato.

Quindi queste sono solo alcune delle mete ideali e per un weekend fuoriporta al caldo ma senza spendere troppo. Non ci resta che cominciare a cercare le offerte e acquistare voli a poco prezzo utilizzando un trucco che in pochi conoscono. Ricordiamoci però di controllare le norme e le regole vigenti prima di partire per non avere problemi. Consultando il sito “Viaggiare Sicuri” del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale avremo tutte le informazioni aggiornate.

Approfondimento

